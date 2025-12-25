Криза водіїв і мобілізація: у Києві зникають маршрутки, Борщагівка протестує

Мешнканці Борщагівки скаржаться на закриття маршрутки, якою вони діставалися до метро

Реклама

У Києві спалахнув транспортний скандал. Мешканці Святошинського району повідомляють про самовільне та, на їхню думку, безпідставне припинення пасажирських перевезень за автобусним маршрутом №461 приватним перевізником ТОВ «Кийтранс-2005». Зупинка руху набула чинності з 22 грудня.

Люди стверджують, що факт закриття маршруту підтверджено диспетчером та водіями перевізника. Однак жодної офіційної інформації для пасажирів чи органу місцевого самоврядування оприлюднено не було.

Порушення прав та соціальна напруга

Мешканці вважають, що такі дії перевізника мають ознаки порушення умов договору на перевезення пасажирів, а також грубого порушення прав жителів району на доступне та безперервне транспортне сполучення.

Реклама

На думку місцевих жителів, маршрутка №461 була єдиним способом дістатися без пересадок з Борщагівки до «синьої» гілки метрополітену.

«Унаслідок припинення роботи маршруту №461 мешканці Борщагівки та прилеглих територій позбавлені прямого транспортного сполучення з Виставковим центром (ВДНГ). Пасажири змушені здійснювати дві-три пересадки, що істотно збільшує час у дорозі, створює соціальну напругу та ускладнює доїзд до місць роботи, навчання та медичних закладів», — зазначають мешканці Борщагівки.

Борщагівка вимагає негайних дій

З огляду на критичну ситуацію, мешканці вимагають від влади невідкладного реагування:

Надати офіційне роз’яснення щодо причин припинення руху маршруту №461 та правових підстав таких дій перевізника.

Провести перевірку дотримання ТОВ «Кийтранс-2005» умов договору та застосувати заходи реагування у разі виявлення порушень.

Невідкладно забезпечити транспортне сполучення шляхом відновлення роботи маршруту №461 або створення альтернативного маршруту (комунальним чи приватним перевізником) за аналогічною схемою руху з коротким інтервалом.

На маршруті ще працює один автобус

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що робота приватного перевізника ще повністю не припинена. На маршруті №461 поки курсує один автобус, але підтверджують, що справа йде до ймовірного закриття.

Реклама

«На маршруті №461 ще курсує один автобус перевізника, тому він не зник. Але на маршруті дуже низький пасажиропотік. Якби там було достатньо пасажирів, то приватний перевізник ніколи б не відмовився від цього маршруту. А там реально в збиток працює навіть одна маршрутка», — розповіли ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури.

Причини: низький попит та мобілізація водіїв

У департаменті зазначають, що на ситуацію з маршруткою №461 серйозно вплинуло два фактори: низька рентабельність та нестача у перевізника водіїв через мобілізацію.

«Мобілізація серйозно вплинула як на приватних, так і на комунальних перевізників (КП „Київпастранс“). Водіїв справді дуже не вистачає», — зазначають у департаменті.

Чи пустять на порятунок комунальні автобуси?

Транспортники сумніваються, що на маршрут №461 місто зможе спрямувати автобуси КП «Київпастранс». Адже це дуже довгий маршрут, який має низький пасажиропотік і фактично возить повітря.

Реклама

«За умов відсутності сталого пасажирського попиту таке рішення є наперед економічно необґрунтованим. У нас навіть якщо є наявний рухомий склад, який би ми могли туди поставити, то вирвати на той маршрут водіїв, яких у нас насправді дуже бракує — це дуже неефективне і недоцільне рішення», — зазначають у Департаменті.

Втім, там обіцяють більш детально проаналізувати ситуацію щодо пошуків альтернативи, яка буде не критичною для усіх сторін — пасажирів, перевізника та міста.

Що кажуть в асоціації перевізників

За словами Ігоря Мойсеєнка, голови Асоціації перевізників Києва і Київської області, ситуація з маршрутками у столиці складна. Він підтверджує, що приватний перевізник ТОВ «Кийтранс-2005» був змушений закрити два маршрути №№461 та 439.

«Основна причина закриття — це нерентабельність та низька вартість проїзду, а також відсутність достатньої кількості водіїв через мобілізацію, а також довготривалі відключення світла, які теж впливають на ремонт та обслуговування рухомого складу», — каже Ігор Мойсеєнко.

Реклама

До речі, проїзд у маршрутці №461 коштує 15 гривень. Але перевізник не пішов шляхом підвищення вартості проїзду.

«Зараз вартість проїзду ніхто нікому не дозволяє піднімати. Тому проїзд у транспорті звичайного користування коштує саме стільки. А якщо поставити цінник у 20 чи 30 гривень, то за таке по голові перевізника точно ніхто не погладить. Тому керівники підприємств приймають рішення про закриття маршруту», — пояснює експерт.

Ігор Мойсеєнко зауважує, що мобілізація критично вплинула на приватних перевізників Києва.

«Ситуація з цим і раніше була не дуже добра щодо водіїв автобусів, а зараз вона стала критичною. Так, деякі перевізники намагаються бронювати своїх водіїв, але вони можуть забронювати не більше половини співробітників», — пояснює голова Асоціації.

Реклама

Він додає, що через ці причини всі перевезення у місті Києві зараз перебувають на межі збитковості. Тому у подальшому ця негативна тенденція буде продовжуватися.

«Маршрути з більш-менш низьким пасажиропотоком будуть закриватися. Така тенденція буде і в подальшому. А от якій кількості маршрутів це загрожує, мені важко сказати, бо все залежить від витривалості приватного перевізника і як довго він може „тягнути“ всі ці збиткові питання і на якому етапі вирішить залишати маршрут. На багатьох маршрутах спостерігається недовипуск автобусів. Їх виїжджає менше, ніж потрібно. І все це пов’язано з причинами, які я озвучив», — підсумовує Ігор Мойсеєнко.