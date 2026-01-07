ТСН у соціальних мережах

Крижаний апокаліпсис та снігові пастки: Україну накрила негода, на дорогах сотні ДТП

В Україні через негоду стались ДТП.

Негода в Україні

Негода в Україні / © ТСН

В Україні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Сильний туман, ожеледиця та снігові замети паралізували рух у кількох регіонах. Поки рятувальники на руках виносять пацієнтів до швидких, у столиці фіксують десятки аварій через «скляні» дороги.

Рівненщина: порятунок на руках

На Рівненщині негода ледь не стала фатальною для жінки з підозрою на інсульт. Автівка медиків просто не змогла пробитися крізь снігові замети до її будинку. На допомогу прийшли рятувальники ДСНС: вони на ношах та руках несли пацієнтку кількасот метрів до реанімобіля, а саму швидку згодом відбуксирували на розчищену ділянку дороги.

Житомирщина: автобус у пастці

Схожа ситуація сталася на Житомирщині. Там у сніговому переметі застряг рейсовий автобус, у салоні якого перебувало 15 пасажирів. Водій намагався визволити транспорт самотужки, але марно. Витягати людей із пастки довелося спецтехнікою ДСНС під радісні вигуки врятованих пасажирів.

Львів: блекаут і транспортний колапс

До проблем з електроенергією у Львові додався потужний снігопад. Соцмережі заполонили кадри з тролейбусами, які вишикувалися у довжелезні шеренги та не можуть зрушити з місця. Містяни нарікають на відсутність снігоприбиральної техніки: на слизьких підйомах безпорадно буксують фури, утворюючи багатокілометрові затори.

Київ: ДТП та масові травми

У столиці ситуація критична через обледеніння. Нічний дощ миттєво перетворився на крижану кірку. Комунальники не встигають обробляти тротуари, а соцмережі вибухнули обуренням та креативними лайфхаками, як втриматися на ногах.

  • Статистика аварій: Лише за ранок у Києві зафіксовано 31 ДТП, а загалом по Україні — 185.

  • Масове зіткнення: На вулиці Дніпроводській сталася аварія за участю одразу 13 автівок. У народі таку ситуацію називають «стаканчиками»: один водій не впорався з керуванням, а решта, через недотримання дистанції на льоду, «наздогнали» попередні авто.

  • Постраждалі: До травмпунктів Києва за добу звернулися 62 людини, вісьмох із них довелося госпіталізувати з важкими переломами.

Хто має прибирати лід?

Рятувальники нагадують, що за чистоту тротуарів відповідають не лише комунальники, а й власники магазинів та підприємств. За неприбрану прилеглу територію загрожують приписи та значні штрафи.

Комунальні служби запевняють: у столиці є 350 ділянок, які обробляють першочергово, проте об’єми роботи надто великі.

Прогноз погоди

Синоптики Укргідрометцентру попереджають: розслаблятися зарано. Найближчої ночі очікується посилення морозів та нові снігопади. Видимість на дорогах через туман не перевищуватиме 300-500 метрів.

