Крижаний дощ, сніг та ожеледиця: в одному з великих міст України лютує негода

Харків / © ТСН

Реклама

Харків опинився у справжній льодяній пастці. Крижаний дощ, мокрий сніг і різкі стрибки температури перетворили дороги міста на суцільну ковзанку. Соцмережі рясніють кадрами аварій, а комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Кореспондентка ТСН Юлія Бойко з’ясовувала, чи вдається приборкати стихію.

Крижаний дощ і мокрий сніг у Харкові

Харків значно сповільнився. Крижаний дощ, що змінюється мокрим снігом, вкрив вулиці шаром льоду. Через постійні температурні «гойдалки» — від +1°C до -8°C — покриття стає слизьким миттєво навіть після оброблення реагентами. Водії змушені рухатися максимально обережно, тримаючи дистанцію у кілька разів більшу, ніж зазвичай.

Реклама

Проте обережність допомагає не всім. Мережу заполонили відео з ДТП на основних магістралях міста.

Цілодобова боротьба: 3 тисячі кубів суміші за тиждень

Комунальні служби Харкова працюють без перерв на відпочинок. Деякі ділянки доводиться посипати по кілька разів на день, оскільки нові опади та мороз миттєво нівелюють результати роботи.

Статистика негоди в Харкові:

2000 комунальників щоденно розчищають тротуари та двори.

200 одиниць спецтехніки задіяно на дорогах міста.

3000 кубометрів піщано-сольової суміші використано лише за останній тиждень.

Олена Мінакова, речниця КП «Шляхрембуд»: «Ми спочатку боролися з відлигою, посипали, прибирали сніжну кашу. А потім одразу мінус і сніг — і знову все по колу. Техніка працює в нічну зміну, на ранок змінюється іншими бригадами. Максимально хочемо, щоб людям було безпечно пройти та проїхати вулицями міста».

Реклама

Коли чекати на полегшення

Зараз ситуація на дорогах дещо стабілізувалася порівняно з піком негоди, проте опади не припиняються. Сніг тане під колесами, а з настанням сутінок знову перетворюється на кригу.

За прогнозами синоптиків, справжня відлига прийде на Харківщину 24 лютого. Тоді сніг почне активно танути, але комунальники вже готуються до нової проблеми — великої води та підтоплень прирічкових зон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 19:00 новини 20 лютого. Трамп отримав облизня від Верховного суду США!