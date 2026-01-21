Киянин сокирою збиває лід зі сходинок на Оболоні

Київ перетворився на суцільну ковзанку. Вулиці та тротуари міста місцями просто непрохідні, і не тому, що їх розковзали тисячі ніг, — просто у місті вирішили, що сніг можна не прибирати.

У мережі ширилося відео, як мешканець Троєщини катається на ковзанах по тротуару. Тоді Київ накрив крижаний дощ, а вже на ніч вдарив сильний мороз і випав сніг. Можна лише уявити, що зараз відбувається на тому тротуарі.

Також у соціальних мережах популярне відео, як дівчина катається на ковзанах по суцільному льоду на прибудинковій території на вулиці Зарічній у Дарницькому районі.

Ковзанка поблизу будинку / Фото: соціальні мережі

Залишається загадкою, чи то трубу прорвало біля ЖК, чи це люди спеціально залили ковзанку.

На Зарічній катаються на ковзанах / Фото: соціальні мережі

Також вірусним стало відео, як чоловік на ковзанах мчить по Пейзажній алеї. Кажуть, що це чемпіон України з фігурного катання так повертається додому.

На ковзанах по Пейзажній алеї / Фото: соціальні мережі

Кияни захоплено переглядали ці кадри, милувалися зимою попри війну та обстріли, але не дуже зраділи зимовим видам спорту, коли самі вийшли на вулицю.

На ковзанах можна їздити у будь-якому районі Києва, бо лід намерз на багатьох тротуарах, а присипаний снігом став ще більш слизьким, адже морози поки не відпускають.

Коли люди врешті оговталися від наслідків ворожого обстрілу і тривалих відключень тепла та світла, у соціальних мережах почали публікувати фото неочищених вулиць та тротуарів. Городяни пишуть, що вдягають на взуття льодостави, які вже почали продавати у підземних переходах. А дехто спеціально посипає тротуар сіллю, коли йде до зупинки транспорту, щоб не травмуватися.

Тротуар-ковзанка на Великій Житомирській / Фото Yaryna Klyuchkovska

Найменший прорив труби водопроводу чи теплопостачання закінчується у Києві утворенням величезної ковзанки за кілька годин. А якщо вода потрапляє у підземний перехід, то утворюється льодяний трамплін, який просто неможливо пройти.

Політичне протистояння Кличка і Ткаченка

Люди шукають, хто ж винуватий у тому, що місто не прибрали від снігу та льоду. Суперечка дійшла до «верхів».

Мер Києва заявив, що знову не спрацювали райони. На нараді з головами столичних РДА, він ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств.

Мер поставив головам районів конкретний термін — прибрати сніг до вечора 19 січня.

«Інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за „прекрасним“ законом, не може навіть догану винести голові району», — заявив Віталій Кличко.

Своєю чергою, Тимур Ткаченко, начальник КМВА заявив, що зі снігом знову не впоралася КМДА і пояснив хто за що відповідає:

«Утримання доріг, мостів, зупинок транспорту та пішохідних переходів у зимовий період забезпечують підприємства, що входять до складу КК „Київавтодор“. Вони не підпорядковуються головам РДА, а є підзвітними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який перебуває у сфері управління міського голови».

Ткаченко додав, що аналогічна модель діє щодо підприємств з утримання зелених насаджень: вони підпорядковані КО «Київзеленбуд», що підпорядковується Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

«Районні керуючі компанії з обслуговування житлового фонду формально належать до сфери управління РДА, однак контракти з їх керівниками укладає міський голова, що визначає реальний центр управлінських рішень», — зазначив Ткаченко.

Як бачимо суперечки між двома гілками столичної влади тривають. А тим часом звичайні кияни згадують усіх керівників разом, коли падають на слизьких вуличках або вже лежачи на лікарняному ліжку з вивихом кінцівки чи з переломом.

Перелом хребта у депутата і очистка власними руками

До речі, у Департаменті охорони здоров’я КМДА вважають, що інформація про те, скільки киян від початку року звернулося по допомогу до столичних травмпунктів, потребує цілого журналістського запиту. ТСН.ua надіслав такий запит. Але якою б не була ця цифра, вона нічим не допоможе тим людям, які вже постраждали від байдужості чиновників.

Після розголосу комунальники прибрали лід / Фото: соціальні мережі

Між іншим, від льоду під ногами серйозно постраждав депутат Київради Євген Кузьменко. У нього перелом хребта!

«Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта, на 4 місяці випав мінімум. Соромно за нашу з вами роботу. Місто щасливих людей», — написав пан Кузьменко на своїй сторінці у соціальній мережі.

Люди похилого віку вже традиційно взимку не виходять на вулицю, щоб зайвий раз не травмуватися і не віддати кілька своїх пенсій на лікування. Вони добре пам’ятають часи мера Черновецького, який заявляв, що «сніг він не розкидав». Тому неприбраний сніг та льодяні нарости — це вже така собі фішка Києва, або ж вічна проблема, яка десятиліттями не вирішується, бо «скільки ж тої зими».

Дефіцит двірників та сокири замість реагентів

Чиновники КМДА розповідають, що вчасно сніг не прибирають, бо місту критично не вистачає двірників, а не вистачає їх через низькі зарплати та мобілізацію. Мовляв, людям доводиться прибирати великі території та ще й в умовах війни, тривог та обстрілів — навантаження шалене. А ще натякають, що люди мають розуміти всі складнощі в умовах війни і біля власних будинків чи роботи можуть і самостійно прибрати сніг чи лід, — мовляв, і для власного фізичного здоров’я корисно, і ходити безпечно.

До речі, на Оболоні помітили чоловіка, який сокирою зрубував лід на сходинках, що ведуть до дороги. Чоловік і справді молодець, але схоже, що його приклад, це єдиний вихід для киян — братися за лопати, сокири і самим собі прочищати дорогу на роботу, в школу, лікарню, магазин. Але навіщо тоді потрібні комунальні служби?

Чоловік на Оболоні збиває лід сокирою / Фото: соціальні мережі

Штрафи та десятиметрова зона

У Департаменті територіального контролю Києва ТСН.ua розповіли, що у центральній частині міста інспектори контролю за благоустроєм проводять роз’яснювальну роботу та нагадують власникам бізнесу про їхню відповідальність за утримання прилеглих територій.

«Йдеться не лише про прибирання снігу в 10-метровій зоні навколо комерційних об’єктів, а й про очищення від льоду, посипання протиожеледними засобами та загальну безпеку для пішоходів. Це комплексна відповідальність власників будівель: прибирати сніг і накриження, обробляти території реагентами та утримувати фасади й прилеглий простір у належному стані. Це питання безпеки людей», — повідомив ТСН.ua Михайло Буділов, директор Департаменту територіального контролю міста Києва.

Він нагадав, що у разі недотримання правил інспектори складатимуть адміністративні протоколи.

Штрафи:

для громадян — від 340 до 1360 грн

для ФОП та посадових осіб — від 850 до 1700 грн

Але непочищеними у місті залишалися і підходи до підземних пішохідних переходів. Фото одного з них опублікували у Мережі. Кияни власними ногами протоптують сніг на сходинках, як на гірськолижному курорті, тільки без лиж та лижних палиць. Але зима ще як мінімум триватиме півтора місяця, тому ймовірно, що комусь знадобляться і лижні палиці для подолання перешкод.

Кияни спускаються у підземний перехід / Фото Дмитро Перов

Хто відповідає за «червоні лінії»

У комунальній корпорації «Київавтодор» запевняють, що вулично-дорожня мережа Києва в межах червоних ліній — це сфера їхньої відповідальності, до складу якої, крім інших, входять 10 районних шляхово-експлуатаційних підприємств, спеціалізоване шляхово-експлуатаційне підприємство «Магістраль», підприємство з ремонту та утримання мостів та шляхопроводів «Київавтошляхміст».

Заходи із зимового утримання вулично-дорожньої мережі ШЕУ здійснюються відповідно до вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київради від 25.12.2008 № 1051/1051, та розпорядження Київського міського голови від 24.09.2025 № 775 «Про утримання автомобільних доріг і тротуарів у місті Києві в осінньо-зимовий період 2025–2026 років».

Снігоочищення здійснюється механохімічним способом, який складається із циклів технологічних етапів:

витримування (відрізок часу від початку снігопаду або від закінчення попереднього етапу) до моменту внесення технологічних матеріалів у сніг;

обробка дорожнього покриття розкидачами технологічних матеріалів;

інтервал (припинення робіт, поки на обробленому покритті накопичуються і перемішуються сніг, снігосольова суміш, снігопісчана суміш);

згрібання та підмітання снігу та сумішей.

«Першочергово у період снігопадів, ожеледиці здійснюється оброблення технологічними матеріалами проїзних частин вулиць міста Києва із складними умовами руху, головних магістральних вулиць, вулиць, якими проходять маршрути руху міського пасажирського транспорту загального користування. Також інформуємо, що зимове утримання міжквартальних проїздів та прибудинкової території відноситься до компетенції районних в місті Києві державних адміністрацій та підприємств, що входять до їх складу», — запевнив ТСН.ua Олександр Павловський, заступник гендиректора КК «Київавтодор».