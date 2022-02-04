Ксенія Собчак поділилася песимістичним прогнозом щодо примирення росіян та українців

Російська журналістка назвала “величезною політичною трагедією” і “катастрофою” те, що відбувається “між братніми народами”.

Російська телеведуча та журналістка Ксенія Собчак не бачить підстав для оптимізму щодо майбутніх стосунків росіян та українців і вважає, що за декілька найближчих років примирення не відбудеться.

Про це вона заявила у четвер, 3 лютого, у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Прогноз російської журналістки з приводу налагодження стосунків між Україною та Росією у найближчі декілька років — песимістичний. Найпершою причиною цього вона вважає відсутність змін у російській державі.

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“На жаль, я не думаю, що в Росії певним чином політична ситуація найближчими роками зміниться. Я думаю, що ось та сама горезвісна стабільність - вона в нашій країні відбуватиметься і надалі”, - зауважила Собчак.

На її думку, для того, щоб відбулося примирення на побутовому рівні, теж потрібен час, оскільки “дуже багато дров наламано”.

“Уже є жертви з вашого боку, з нашого. Зруйновані сім'ї, розділені сім'ї. Я знаю величезну кількість прикладів, коли в одній сім'ї брати рідні перестають розмовляти один з одним, тому що мають різну позицію на тему конфліктів, що відбуваються. Це реальні жертви, загиблі люди. Я не думаю, що це можна взяти - і швидко пробачити і забути, на превеликий жаль”, - наголосила Ксенія Собчак.

Те, що відбувається між “братніми народами”, російська журналістка назвала “величезною політичною трагедією” і “катастрофою”.

Собчак не вірить, що українці та росіяни скоро помиряться

Нагадаємо, у Росії вчені, музиканти, письменники і діячі культури розпочали збирати підписи проти війни з Україною.

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