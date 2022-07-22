Кубраков відповів, чи йдеться в "зерновій угоді" про скасування санкцій проти Росії

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який очолює українську делегацію в Стамбулі, повідомив, що в підписаній "зерновій угоді" не йдеться взагалі про санкції проти Росії.

Міністр зауважив, що не може коментувати, що відбуватиметься після підписання угоди з санкціями, запровадженими проти Росії партнерами України.

Про це Кубраков сказав в ефірі ТСН 22 липня.

"В документі, в ініціативі, до якої ми приєдналися, яку запропонувала нам ООН, жодних питань, що стосуються санкцій, не підіймалося, не зафіксовано. Ми про це навіть не розмовляли. Тому я не можу коментувати, що буде відбуватися з санкціями, які запровадили наші партнери", ­– розповів міністр інфраструктури.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна.

Угода має діяти 120 днів. Вона не передбачатиме розмінування портів або прилеглих вод з боку України. В межах домовленостей мають бути розблоковані три порти: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Саме з них Україна розпочне експорт вже найближчими тижнями.

Зернову угоду підписали на наших умовах, зради немає – міністр Олександр Кубраков у ТСН

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