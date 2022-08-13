Кучугури снігу на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиці: полярники виходять на вулицю через балкон

Українські полярники показали відео, як вони можуть виходити з робочого місця на вулицю через другий поверх прямісінько з балкона.
Про це пише ТСН.
Через хуртовини станцію вже тиждень постійно засипає снігом. І висота покриву сягає більше, аніж два метри. А подекуди - снігові завали - понад п'ять метрів. І хоч зимова картинка у серпні це красиво, все ж українським науковцям додалось роботи. Сніг потрібно оперативно розчищати, бо за плюсової температури в умовах Антарктики він швидко перетворюється на кригу. Відтак доводиться дбати про обладнання, зокрема - рятувати від обледеніння антени.
Нагадаємо:
У грудні 2021 року станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу. Снігопад називають рекордними протягом останніх 20 років.
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