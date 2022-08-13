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Кучугури снігу на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиці: полярники виходять на вулицю через балкон

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Кучугури снігу на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиці: полярники виходять на вулицю через балкон

Фото: ТСН.ua

Українські полярники показали відео, як вони можуть виходити з робочого місця на вулицю через другий поверх прямісінько з балкона.

Про це пише ТСН. 

Через хуртовини станцію вже тиждень постійно засипає снігом. І висота покриву сягає більше, аніж два метри. А подекуди - снігові завали - понад п'ять метрів. І хоч зимова картинка у серпні це красиво, все ж українським науковцям додалось роботи. Сніг потрібно оперативно розчищати, бо за плюсової температури в умовах Антарктики він швидко перетворюється на кригу. Відтак доводиться дбати про обладнання, зокрема - рятувати від обледеніння антени. 

Нагадаємо:

У грудні 2021 року станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу. Снігопад називають рекордними протягом останніх 20 років.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
184
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