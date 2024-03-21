Куди цілили росіяни під час масованого ракетного удару по Києву: генерал-лейтенант пояснив

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко вважає, що ціллю атаки окупантів по Києву могли бути інфраструктурні, військові та урядові об’єкти.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Експерт зауважив, що під час ударів окупант обрав ті ракети, які дійсно могли уразити ціль.

"Ворог під час атаки застосовував різні типи ракет – крилаті та балістичні. Їх запускали з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а балістичними вдарили з пускових наземних установок. Тому можу сказати, що удар був комплексним, а ціллю став Київ, але не просто як площа. Застосовувалися ракети, які можуть точно влучити у визначену ціль. Тобто вони летіли для ураження конкретних точок на мапі Києва. Це могли бути інфраструктурні, військові та урядові об’єкти", — вважає Ігор Романенко.

Більше читайте у матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема і балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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