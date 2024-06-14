Куди направляють мобілізованих та які найпопулярніші запити серед добровольців — речник Міноборони

Ті, хто підписує контракт, ідуть “в конкретні підрозділи на конкретні посади, де вже часто знають командирів".

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін запевнив, що мобілізованих, які підписують контракт, а також добровольців, які зголошуються в рекрутингові центри, направляють на ті вакансії, які відповідають життєвому досвіду та їхній професії.

Про це він розповів в ефірі "1+1".

"Вони будуть поповнювати ті підрозділи, які вже існують, а також нові бригади... Формуються нові бригади, це не секрет”, - зауважив Лазуткін.

При цьому речник Міноборони запевнив, що ті, хто підписує контракт, ідуть “в конкретні підрозділи на конкретні посади, де вже часто знають командирів".

"Якщо говорити про статистику рекрутингових центрів, ми розуміємо, ким люди хочуть бути, про це точно можна говорити. Топ найбільших запитів: перше - штабні посади, друге - айті-спеціалісти, на третьому місці пілоти БПЛА, але є охочі бути піхотинцями – десь 10-15% готові та хочуть бути стрільцями, мінометниками і так далі", - зазначив Дмитро Лазуткін.

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Нагадаємо, мобілізаційний потенціал в Україні становить щонайменше 5-6 млн чоловіків. Однак від ЗСУ немає запиту на мобілізацію їх усіх.

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