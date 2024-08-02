Куди подівся кіт Гюнтер I і які ще тварини живуть у кабінеті Буданова: показує ТСН (фото, відео)

У кабінеті очільника ГУР МО Кирила Буданова мешкають жаби, кіт Гюнтер другий та канарейка. Керівник української розвідки каже, що тварини - це гарна терапія.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"У кабінеті Буданова темно, тихо і підозріло затишно. Картини - на стінах. Стоси книг - на столах. Статуетки, макет "МРІЇ", подяки та нагороди. А ще великий тваринний світ", - зауважує кореспондентка ТСН.

Кирило Буданов у своєму кабінеті

Петро - відомий на всю країну, як жабеня Буданова. І він бачить світ крізь скло акваріума в кабінеті головного розвідника країни. Петро ховається від чужих очей і камер у мутній воді. Генерал-лейтенант закачує рукав аби дістати улюбленця. Але той тікає. Кирило Буданов зауважує, що попри те, що жабі 17 років, він ще швидко бігає.

"Він пенсіонер почесний. При середньому віці 5-7 років - це дуже багато", - каже Кирило Буданов.

Петро

Під час цього журналістка ТСН зауважує, що у помешканні жаби немає моста. Під час розмови очільник ГУР згадує про сумнозвісний міст в Криму та зауважує, що над тим, щоб і його не було, ведеться робота. Він зазначив, що його знищення може статись ще цього року.

"Шанси є", - сказав він.

Петро

Раніше Петро мешкав з іншими жабами, яких не стало через старість, але купувати нових друзів Петру - Буданов поки не планує.

"В нього пам’ять про тих, кого з ним більше немає. І він сповідує сімейні цінності, тому інших йому непотрібно", - каже Кирило Буданов.

Але у Буданова Петро не єдиний. Ті хто мовчки носять його секрети, а ще й працюють живими детекторами, мешкають у приймальні. Серед них - кіт Гюнтер.

Кіт Гюнтер ІІ

Це - Гюнтер ІІ. З його попередником трапилася біда - Гюнтер І загинув у ДТП - сталося це при виконанні, просто на території ГУР. Але це його нащадок прямий. А на території тепер є пам'ятнику коту.

Статуетка кота у дворі ГУР

"Насправді, тут багато живого. Живі квіти - у приймальні. Програма про природу. А ще канарейка Людмила, яку Буданов теж називає своїм детектором", - каже кореспондентка ТСН.

"Канарейки максимально реагують на отруйні речовини. Краще, ніж будь-який прилад", - каже Буданов.

Людмила

А тим часом, за Людмилою постійно пильнує Гюнтер, який все ще на руках у кореспондентки ТСН. Кототерапія, пояснює генерал, рятує його відвідувачів. А це - і військові, і політики.

"Це необхідно. Повірте, до мене дуже часто приходять з важким серцем. З важкими думками. Хтось там взагалі з досить нехорошими речами. Вони сидять накручені. До них підходить кіт, поки вони чекають. І половина проблем у них уходить", - каже Буданов.

Гюнтер ІІ на руках у кореспондентки ТСН

А поки ТСН готувала цей сюжет, з'явилася інформація, що під час однієї з операцій на Харківщині бійці ГУР розвідники зі зруйнованого обстрілами будинку врятували совенят. Доповіли генералу, дали їм імена - Арей і Магура і знайшли їм новий дім - тепер совенят Буданова можна відвідати у київському зоопарку.

Авторка: Ірина Кондрачук

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