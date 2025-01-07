Куди посуне російська армія у 2025 році: експерт назвав основні сценарії

За оцінками аналітика, окупанти поставили перед собою декілька цілей в Україні.

На прийдешній рік Росія поставила собі за мету окупувати низку нових територій, намагаючись завершити те, що розпочала декілька років тому.

Куди саме окупанти спрямують основні свої сили — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт Роман Світан.

"Наприклад, на відстані лічених кілометрів від Дніпропетровської області російська армія знаходиться вже третій рік. Станом на зараз через це проблем не збільшується", — каже Роман Світан, коментуючи низку новин про те, що окупанти перебувають недалеко від Дніпропетровщини.

"На цей рік росіяни поставили перед собою задачу окупувати далі Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Основна задача, яку ворог ставить перед собою — захопити кордони цих регіонів. Наприклад, в Луганській області ми досі утримуємо Білогорівку. Щоб захопити всю Луганську область, російській армії треба вийти на лівий берег річки Оскол. Друга задача — вийти на кордони Донецької області", — каже експерт.

Та додає: "Щодо Дніпропетровщини, то я сумніваюся, що на цей рік та на наступний росіяни ставлять перед собою таку мету. Вони не можуть захопити ще ті регіони, які вони внесли до своєї конституції. Тобто завдання минулого року переносять на цей — захоплення Луганської та Донецької областей. Все інше — відволікаючі операції, не основні. Звісно, що при всьому цьому вони будуть боротись за Курську область".

За словами Світана, основні свої сили росіяни спрямують на Донецьку область.

"Однозначно. Вони перебувають на висотах, будуть намагатись просуватись на Покровському напрямку, Костянтинівському, Краматорському, Куп’янському (Харківська область)", — каже експерт.

На думку Світана, українським силам оборони слід серйозно замислитись над тим, щоб потужні лінії оборони були на підходах до Дніпропетровщини.

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