Відпочинок в Україні взимку 2024: топ-18 унікальних місць в Карпатах і тільки (фото)

Топ-18 місць, куди можна вирушити на вихідні або у відпустку.

Попри війну, українці шукають можливість відпочити від тривог та обстрілів, зняти напругу та відновитись. Попит на зимовий відпочинок 2024 зростає. Розповідаємо, куди поїхати взимку на вихідні — від гірськолижних курортів у Карпатах до мальовничих селищ на Полтавщині.

Сайт ТСН.ua зібрав 18 ідей, куди можна вирушити на відпочинок взимку.

Гірськолижні курорти

Для тих, хто полюбляє активний відпочинок, в Україні працюють кілька гірськолижних курортів. Найпопулярнішими вважаються Буковель, Драгобрат, Славське, Пилипець та Плай. Там можна насолодитися національним колоритом, смачною кухнею, гірським повітрям та неймовірними зимовими видами.

Буковель

Буковель — найвідоміший гірськолижний курорт в Україні. Для відпочивальників працює десятки трас як для новачків, так і для професіоналів. Усього тут обладнано понад 60 спусків різного рівня складності. Окрім однойменної вершини, відомими горами також є Чорна Клева і Довга.

Буковель / Фото: dovkola.media

Драгобрат

Драгобрат — найвисокогорніший курорт. Саме тому тут чи не найдовше є сніг — з листопада майже по травень. Новачків тут менше, ніж в Буковелі, відпочивальників загалом теж. Серед мінусів, про які пишуть в Мережі — непроста дорога наверх і бугельні підйомники.

Драгобрат / Фото: dovkola.media

Славське

Славське — найстаріший гірськолижний курорт в Україні. Він нараховує 11 трас і так само універсальний, як Буковель. Тут можуть активно провести час і початківці і професіонали. Славське є відомим центром гірськолижного спорту, саме тут тренується наша олімпійська збірна.

Славське / Фото: dovkola.media

Пилипець

Пилипець — другий за висотою гірськолижний курорт. Неподалік розташована місцева пам’ятка — водоспад Шипіт. Пилипець поєднує траси різної протяжності та складності. Читаючи відгуки про Пилипець, часто можна зустріти порівняння, де його називають "бюджетною версією Драгобрату".

Пилипець / Фото: dovkola.media

Плай

Плай — гірськолижний комплекс, який стає все більш популярним серед туристів. Дехто називає Плай "міні-версією Буковелю". Втім, ціни тут нижчі, ніж в більш розкручених курортах. Верхні траси розраховані на досвідчених відпочивальників, а внизу є пологі схили для новачків.

Плай / Фото: dovkola.media

Оздоровлення в Україні

Зима – це прекрасна пора року, щоб добре провести час та оздоровитися. Крім популярних комплексів в Трускавці та Миргороді, в Україні працюють кілька цікавих варіантів.

Термальні води “Косино”

Косино — це невелике поселення в Закарпатській області, де розташовані кілька готелів. Вони пропонують номери на будь-який бюджет. Взимку тут можна особливо атмосферно відпочити, адже незважаючи на низьку температуру повітря, вона в термальних джерелах залишається гарячою. Особливість не тільки в їх температурі, але й у хімічному складі, кажуть місцеві.

Косино / Фото: pmg.ua

Трускавець

У Трускавці взимку можна отримати задоволення від відпочинку з оздоровленням. На курорті біля Карпат для туристів пропонують визначні пам’ятки, екскурсії та тури на гірськолижні траси та терапевтичні процедури. Обираючи, що подивитися, варто зауважити — якщо ви приїхали на оздоровлення, то часу на розваги може залишитися небагато. Тричі в день потрібно буде відвідувати бювети, вживати мінеральні води. Також вам можуть призначити водні процедури, лікування грязями та масажі.

Трускавець / Фото: ukrhealth.net

Мінеральні води Сатанова

Це ще один оздоровчий курорт, розташований у Хмельницькій області. На мінеральні джерела приїжджають поправити здоров'я. Курорт досить розвинений, тут є кілька санаторіїв. У самому селищі Сатанів є кілька цікавих пам'яток.

Львів, Чернівці та Кам'янець-Подільський

Для тих, хто любить відпочинок у місті, можна вирушити до казкового Львова, а також в Чернівці або Кам'янець-Подільський. Вони прекрасні в будь-яку пору року, але в зимовий період там панує особлива атмосфера. Під час Різдвяних свят можна гуляти засніженими вулицями, пити ароматну каву або гарячий глінтвейн, відвідати ярмарки. Щоб зекономити на житлі можна зняти квартиру подобово.

Львів / Фото: lviv.web2ua.com

Київ

У період різдвяно-новорічних свят у Києві можна побачити головну ялинку країни та пройтися святково прикрашеними вулицями. Взимку навіть звичні Золоті ворота, Андріївський узвіз, Києво-Печерська лавра та Маріїнський палац виглядають особливо чарівно.

Київ / Фото: kashtan.news

Яремче

Ще одне маленьке містечко, де можна відпочити взимку — Яремче в Івано-Франківській області. Тут є багато цікавих локацій для туристів: водоспад Пробій, скелі Довбуша, скеля “Слон”, підвісний міст через річку Прут, зоопарк, де ви можна погодувати оленів, і музей “Карпати в мініатюрі”. Також в Яремче можна спробувати мінеральну воду з цілющого джерела та зігрітися в чанах з видом на гори.

Яремче / Фото: ua.igotoworld.com

Чани на Закарпатті

Закарпаття славиться своїми горами, лісами, водоспадами і чанами. Це дерев'яні бочки, наповнені гарячою водою для відпочинку в горах. Якщо ще не вирішили, куди вирушити на вихідні або відпустку, можна обрати одну з туристичних баз із чанами в Івано-Франківській області.

Маєток Святого Миколая

Садиба Святого Миколая розташована на території Національного природного парку "Гуцульщина" в селищі Пістинь Івано-Франківської області. Це чудовий варіант для відпочинку на вихідних із дітьми. Зупинитися для відпочинку можна поруч в Івано-Франківську. Діти та дорослі зможуть відвідати робочий кабінет Святого Миколая, зробити новорічні іграшки своїми руками, відвідати музей природи та погуляти парком.

Маєток Святого Миколая / Фото: tamtour.com.ua

Національний парк "Синевир"

Знамените гірське озеро Синевир прекрасне в будь-яку пору року. Це унікальний природний пам'ятник з мальовничими краєвидами, величними ялинками та чистим повітрям. Біля озера є колиба з місцевою кухнею, а поруч — ярмарок, де продають сушені гриби, смачне домашнє вино та сувеніри. Зупинитися можна в одному з готелів поруч з озером або орендувати житло в приватному секторі.

Синевир / Фото: Depositphotos

Світязь і Шацькі озера

Навколо озера Світязь у Шацькому районі, що у Волинській області, розташований національний природний парк "Шацькі озера". Він не втрачає привабливості і взимку. Навколо озера можна гуляти, подивитися на замки, палаци, храми і села, подихати свіжим повітрям. На базах відпочинку діють оздоровчі центри з термальними джерелами, санаторіями і масажними кабінетами. Взимку сюди приїжджають насолодитися зимовими видами.

Світязь / Фото: www.ukraine-is.com

Диканька

Диканька — ще одне місце, яке можна відвідати у передноворічний період. Селище розташоване у Полтавській області. Локація увібрала в себе та зберегла традиції та культуру місцевих. Дістатися до Диканьки легко від — Полтави ходять регулярні автобуси.

Диканька / Фото: amazing-ukraine.com

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про відпочинок у Карпатах у грудні: скільки коштує вікенд.

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