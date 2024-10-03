Куди Росія може діставати смертоносними КАБами: експерт пояснив, чи можуть вдарити по Дніпру

Основний тип боєприпасу, якими Росія тероризує українські прифронтові міста Харків, Запоріжжя, Суми та Херсон – це ФАБ-500.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

“Це бомба, що вільно падає. Вона обвішується так званими системами корекції, тобто “крильцями” – для розуміння. Вони дають можливість з простих авіабомб, яких у росіян тисячі, а то й десятки тисяч залишилося після Радянського Союзу, робити планувальну авіаційну бомбу. Дальність планування десь до 70 км”, – розповів Роман Світан.

Російська армія використовує такі авіабомби для атак по цивільних містах уже другий рік, а зараз вийшла на “серйозні” обсяги виробництва систем планування до них.

“І вони вже йдуть вперед – додаватимуть двигун. Тобто з вільно падаючої зробили авіабомбу, що планує. А з неї робитимуть практично ракету – дозвукову крилату ракету з певною траєкторією польоту”, – пояснив Роман Світан.

За словами військового експерта, коли боєприпас матиме двигун і тепловий слід, його буде легше знищувати за допомогою зенітно-ракетних комплексів і літаків-перехоплювачів.

“Оптимальний варіант – це знищувати російські літаки, які скидають ці КАБи. Діставати вони можуть зараз на глибину близько 50 кілометрів від лінії фронту або лінії кордону. Чому у нас і велика проблема з Сумами, Харковом, Херсоном. А ось після того, як системи планування почали діставати до 100 кілометрів – ще й із Запоріжжям”, – каже Роман Світан.

Українські міста та області страждатимуть від атак КАБами, поки ми не відсічемо можливість підходу російських літаків до кордонів, пояснив військовий експерт.

“А це можна зробити лише за допомогою достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів типу Patriot або SAMP/T та літаків F-16 з дальніми засобами ураження. Звісно, летючі радари потрібні для того, щоб визначати ці цілі. Тобто протидіяти КАБам краще протидіючи носіям – знищуючи російські літаки в повітрі. Або з землі – дальніми засобами ураження, намагаючись дістати до аеродромів, де розташовані ці літаки”, – розповів Роман Світан.

За його словами, наразі Росія не може діставати КАБами до інших великих прифронтових чи прикордонних міст. Наприклад, щоб ударити ними по Дніпру, російській армії необхідно підійти до Павлограда Дніпропетровської області.

“А це неможливо”, – каже Роман Світан.

Нагадаємо, в Запоріжжі кількість потерпілих зросла до 35 осіб, серед них троє дітей. Також стало відомо, що через атаку росіян загинув 70-річний чоловік. Такі наслідки обстрілу, який окупанти здійснили напередодні керованими авіаційними бомбами.

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