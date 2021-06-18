Влітку до Європи: які країни доступні для українців та як туди потрапити

До Європи на море без ПЛР-тестів українці можуть поїхати до Чорногорії та Албанії.

Літні відпустки у розпалі, але згідно з опитуванням компанії Gradus Research, понад третина українців відпочиватимуть вдома або на дачі й лише 18% громадян планують влітку відпочивати за кордоном. Але через пандемію більшість європейських країн тривалий час не приймали мандрівників і лише зараз починають відновлювати туризм.

Які країни ЄС оновили правила і готові пускати до себе українських туристів та за яких умов, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Греція

Українцям дозволено в’їжджати на територію Греції за умови наявності одного з таких документів:

документ про повний курс вакцинації (зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду)

негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений не раніше ніж за 72 години. Документ має бути з перекладом на англійську мову

довідка про перенесений коронавірус чи наявність антитіл. Такий документ теж повинен містити переклад на англійську мову (чинність довідок: від 2 до 9 місяців від дати видавання).

Зазначені вище вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 5 років.

Наразі в’їхати до Греції можливо через міжнародні аеропорти; морські порти Патри, Ігуменіца, Керкіра; сухопутні прикордонні пункти пропуску Промахонас та Орменіо (цілодобово); Евзоні (з 7:00 до 23:00).

Туристам з України для в’їзду потрібно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.

Крім того, на пункті пропуску через державний кордон Греції туристів вибірково можуть тестувати на коронавірусу. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14 денному карантині у визначених урядом місцях.

Болгарія

Громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії за умови наявності одного з таких документів:

сертифікату повного курсу вакцинації (зробленої не раніше, аніж за 14 днів до дати в’їзду). У документі мають бути вказані: особисті дані особи та інформація про вакцину;

негативного ПЛР-тесту, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну;

документа, який підтверджує перенесений коронавірус чи наявність антитіл у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження.

Діти до 5 років звільнені від зазначених вимог.

Хорватія

Українці можуть відпочити і в Хорватії, яка також приймає вже згадані довідки і зобов'язує зареєструватися перед вильотом. Але також країна дозволяє надати результат швидкого антиген-тесту на COVID-19. Крім того, туристи навіть можуть пройти таке тестування в аеропорту.

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Утім, слід зауважити, що Хорватія визнає тільки вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca. А якщо турист вакцинований однодозовою Janssen/Johnson&Johnson, то імунізація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду до країни.

Крім того, туристи повинні мати з собою документальне підтвердження про сплату у повному обсязі на запланований період перебування готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.

За відсутності одного з вищезазначених документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений, але за умови зобов’язання перебування на самоізоляції до здавання тестів в самій країні. Самоізоляція триває 10 днів, якщо надійде негативний результат тесту, особа може покинути приміщення.

Діти до 12 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛП-тесту, швидкого тесту на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на Covid-19.

Угорщина

Наразі на українсько-угорському кордоні для в'їзду до сусідньої країни можна використати виключно пункти пропуску «Тиса», «Лужанка» та «Вілок». Також, згідно з тамтешніми правилами, всі українці після прибуття обов’язково потрапляють до карантину на 10 днів (за місцем проживання або у шпиталі). Звільнитися від карантину можливо за умови:

наявності результатів двох негативних тестів (виключно в Угорщині) на COVID-19, який треба здати з різницею у часі щонайменше у 48 годин. Результати іноземних тестів не розглядаються.

Водночас, від 11 червня 2021 року Угорщина дозволила українцям з т. зв. «паспортом вакцинації» в’їжджати без обмежень та без обов’язкового проходження 10-денного карантину. Разом з такими громадянами також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років.

Також до Угорщини можуть пустити, якщо громадянин документально доведе, що протягом останніх шести місяців хворів на COVID-19.

Франція

Країна від 9 червня скасувала обмеження тільки для туристів з сертифікатами повної вакцинації. На кордоні прийматимуть сертифікати лише чотирьох визнаних Європейським агентством з медикаментів вакцин — Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson і AstraZeneca.

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Щодо AstraZeneca, то вона розповсюджується в ЄС під комерційною назвою «Ваксзервія», тому наразі немає підтверджень, чи прийматимуть індійську і південнокорейську версії, якими щеплюють українців.

Китайський «Коронавак», який теж використовують в Україні, у списку наразі відсутній.

Німеччина

Наразі ще українці не можуть поїхати до країни, але ця можливість з'явиться від 25 червня, коли Німеччина дозволить в'їзд на свою територію громадянам країн, які не входять до ЄС, за умови проходження ними повного курсу вакцинації.

Важливо, щоб друга доза вакцини була введена за 14 днів до подорожі. Свідоцтво про щеплення перевірятиме як поліція, так і авіакомпанії. У Німеччині визнають наразі щеплення такими вакцинами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Іспанія

Іспанія віднедавна пускає до себе іноземців, вакцинованих препаратами, які визнано у країні. За інформацією RTVE, вакциновані мандрівники зможуть в'їжджати до країни, якщо вони пройшли курс щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen, які затверджені в ЄС, а також китайськими Sinopharm і Sinovac, які отримали дозвіл ВООЗ.

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На сайті посольства України в Іспанії та на інтерактивній мапі МЗС щодо режиму в’їзду вказано, що тимчасовий в’їзд до Іспанії дозволено для «осіб, які мають довідку про вакцинацію, визнану Міністерством охорони здоров’я Іспанії, за умови попередньої перевірки санітарними органами, а також неповнолітні супроводжуючі особи за критеріями, визначеними Міністерством охорони здоров’я».

Крім того, для пасажирів, які приїздять до Іспанії повітряним або морським транспортом, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю та отримати QR код, який потрібно буде показати для посадки на рейс та на кордоні. Це поширюється для тих, хто їде транзитом.

Албанія

Країна впускає до себе туристів без негативних ПЛР-тестів і карантину. Перевірка стану здоров’я проводиться вибірково в пунктах перетину кордону. Але деякі авіакомпанії можуть перевіряти у пасажирів ПЛР-тест на COVID-19 до вильоту до Албанії.

Боснія і Герцоговина

Країна пускає до себе іноземців, але знову ж таки за наявності негативного ПЛР-тесту, виданого не пізніше 48 годин на момент в’їзду. Слід зауважити, що в туристичному регіоні діють суворі обмеження, наприклад вимогою є використання захисної маски надворі та у приміщеннях. Виключення діти до 6 років.

Кіпр

Кіпр вимагає попередньої реєстрації та приймає тільки негативний результат ПЛР-тесту. Також після прильоту треба пройти платне тестування повторно.

Зареєструватися треба на платформі CyprusFlightPass, отримати особову картку доступу до вильоту за 24 години. Зазначені вимоги поширюються на країни "червоної" зони, які переглядаються щотижнево.

На сайті посольства також вказано, що під час подорожі на Кіпр слід бути готовими надати документи, що підтверджують:

мету поїздки (місце проживання: проплачений готель, договір оренди апартаментів тощо);

фінансові засоби (на весь час перебування на Кіпрі, мінімум 50 євро на добу);

намір повернутися до України (проплачений зворотний авіаквиток);

страхування подорожі.

Чорногорія

Однією з найбільш зручних для туристів країн, де не потрібні додаткові довідки, є наразі Чорногорія. До країни пускають мандрівників без необхідності жодних тестів.

Водночас у посольстві закликають туристів утриматися від автомобільних подорожей і використовувати прямі перельоти, або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки.

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Молдова

Щеплені від COVID-19 українські туристи зможуть в’їжджати без інших обмежень до Молдови, оскільки держава 10 червня домовилася з країною щодо взаємного визнання свідоцтв про щеплення від коронавірусу.

У разі відсутності такого документу турист може показати на кордоні негативний результат тесту на ПЛР COVID-19, проведеного щонайбільше за 72 години до посадки. Підтвердження необхідно подати однією з наступних мов: румунською, англійською, французькою німецькою, італійською чи російською.

Ті, хто їдуть без тесту ПЛР, повинні заповнити епідеміологічний аркуш, а також підписати декларацію про самоізоляції протягом 14 днів у визначених місцях. Перервати цей режим можна після 10-го дня, якщо громадяни проведуть ПЛР тест на COVID-19 і результат буде негативним.

Слід зауважити, що всі ці обмеження тимчасові, оскільки якщо Україна потрапить до списку «зелених» країн, то подорожувати можна буде без тесту і сертифікату.

Наразі у переліку так званих безпечних країн такі держави: Австралія, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Китай.

Щоб знайти всі правила перетину кордону до конкретної країни, в яку плануєте поїхати, слід перейти на спеціальний сайт, де регулярно оновлюються статуси усіх країн, щодо заборони/дозволу в’їзду іноземців. Перед купівлею квитків слід неодмінно перевіряти інформацію щодо умов в'їзду до інших країн. Українське МЗС рекомендує громадян під час виїзду за кордон реєструватись у системі "Друг".

tripadvisor.mfa.gov.ua – це онлайн-мапа, де можна перевірити дозволи та обмеження в’їзду,

covid19.rnbo.gov.ua – це онлайн-карта від РНБО про кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні та світі,

gisanddata.maps.arcgis.com – онлайн-панель моніторингу поширення коронавірусу Університету Джонса Гопкінса.

Нагадаємо, що таке COVID-сертифікат, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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Коронавірус в Україні: в додатку "Дія" з 1 червня має запрацювати цифровий сертифікат вакцинації

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