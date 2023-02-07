Куди в разі відведення сил від Бахмута відійдуть українські війська: лейтенант Нацгвардії пояснив

На сьогодні в самому Бахмуті досить сильна ешелонована оборона і здавати місто ніхто не збирається, заявив Володимир Назаренко.

В разі відведення від Бахмута українських військ вони займатимуть оборону у заздалегідь підготованих, вигідних місцях, щоб ефективно знищувати ворога.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко.

Так, він відповів на запитання про те, куди відходити з Бахмута, якщо Генштаб таки ухвалить відповідне рішення, щоб не поставити під загрозу Краматорськ та Слов'янськ.

"По-перше, ніхто не збирається здавати місто. Війна динамічна. Справді, потрібно розуміти, що пріоритет – це збереження життя кожного українського солдата, завдавання максимальних втрат ворогу, знищення боєздатності ворога", – зауважив Назаренко.

"В самому місті досить сильна ешелонована оборона. Так само є ешелонована оборона навколо Костянтинівки, Часового Яру та інших населених пунктів. Тому, в принципі, оборона буде займатися там, де вона можлива, де вона підготована, де зручно, де вигідно тримати оборону в плані того, щоб ефективно знищувати ворога", – розповів лейтенант НГУ.

Він наголосив, що головне завдання українських військ – завдати ворогу таких втрат, аби він не зміг відновити сили. Тоді буде початок руйнування російської армії.

"В умовах того, що ми воюємо з дуже небезпечним величезним супротивником, якого не можна недооцінювати, наша задача – знищувати ворога в такій кратності, щоб він не міг відновити свої сили. Тобто це є кратність 1 до 6, 1до 7, 1 до 10. Тоді починається руйнування армії, як відбулося руйнування цієї приватної компанії ("Вагнер" – ред.)", – пояснив заступник командира батальйону "Свобода".

Нагадаємо, як повідомили у Сухопутних військах ЗСУ 7 лютого, російські окупанти намагаються "продавити" українську оборону на Лиманському та Бахмутському напрямках, але зазнають великих втрат.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що загарбники намагаються оточити Бахмут, застосувавши тактику так званих "кліщів", щоб витиснути з міста українських захисників.

Зауважимо, за даними американських ЗМІ, високопосадовці зі США порадили Україні тягнути час та відійти від Бахмута, щоб дочекатися зброї та зібрати ресурси для весняного наступу. Однак президент Володимир Зеленський публічно твердо заявив, що відводити війська від Бахмута ніхто не збирається.

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