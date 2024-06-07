Куди в Україні зараз прямують 500 тисяч окупантів: ГУР та експерт назвали сценарії

Поблизу українських кордонів та на окупованих територіях наразі продовжують перебувати близько 520 тис. - 550 тис. особового складу путінської армії. Це вдвічі більше тієї кількості, яка в лютому 2022 року вдерлася до України, почавши повномасштабне вторгнення.

Разом з тим, якість підготовки бойового складу російської армії значно погіршилася – в її складі залишилось набагато менше саме гарно підготовлених військових.

На які сценарії варто очікувати найближчим часом - про це в коментарі для ТСН.ua розповіло поінформоване джерело в ГУР Міноборони України та військовий експерт Владислав Селезньов.

"Чисельність ворога у понад 500 тисяч – це не нова цифра, не нова інформація. Угруповання ворога вздовж кордонів України та на окупованих територіях перевищує 500 тисяч, - розповіли нам в Міністерстві оборони. – Алей йдеться про всіх разом – і про небойові частини, і частини забезпечення, інженерні війська, частини Росгвардії, частини та підрозділи ФСБ, які працюють в тилу для того, що "забезпечувати порядок" на окупованих територіях".

За словами співрозмовника ТСН.ua, час від часу ворог проводить ротації особового складу через втрати. "Але істотно ситуація не змінюється. У ворога залишаються окремі спецпідрозділи з високим рівнем підготовки. Але якщо порівнювати якість з тими, які були на початку повномасштабного вторгнення, то зараз вона значно нижче. Це стосується і сухопутної компоненти, і авіації, і багато іншого. Наприклад, у ворога зменшено термін підготовки пілотів, через що збільшується кількість аварійних ситуацій у російській авіації навіть не долітаючи до української території. Якість значно погіршилась, але окупанти ще забезпечують кількісну складову",- резюмують в українському Міністерстві оборони.

Ворога побільшало

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua зазначив, що близько 3 місяців тому кількість окупантів була нижчою.

"Буквально ще 2-3 місяці тому ГУР Міноборони заявляв, що на території нашої країни знаходяться 469 тис. російський окупантів", - каже Селезньов. Та додає: "Якщо до кількості у 469 тис. додати 50-тисячне угруповання, яке знаходиться на території Брянської, Курської та Белгородської областей, то ми виходимо майже на ту саме цифру. Плюс кількість росгвардійців. Фактично збільшення відбулося за рахунок того, що до бойових дій стали більш дотичними підрозділи російської армії, які діють на територіях Брянської, Курської та Белгородської областей".

За словами Селезньова, путінська армія не полишила планів створити так звану «санітарну зону» поблизу українсько-російського кордону.

"Чи достатньо цього угрупування, щоб реалізувати плани Путіна по створенню санітарної зони? Плани досить примарні. Чим більше у наших гармашів з’являється боєприпасів, тим більш примарними становляться будь-які плани ворожої армії. Зараз ми потроху починаємо вичищати від ворожої присутності зруйновану північну частину Вовчанська. Так само стабілізаційні заходи відбуваються східніше та західніше цього населеного пункту", - каже експерт.

До цього Селезньов додає, що ворожі генерали намагаються реалізувати ключову політичну мету Путіна – повністю окупувати Донеччину. Резюмуючи, Селезньов каже, що Україна протистоїть російській агресії завдяки мобілізації та новим партіям військової техніки та озброєння.

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