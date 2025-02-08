“Куди виїжджати з пенсією 3 тисячі?”: як сьогодні під обстрілами живе розбитий Миколаїв

Миколаїв став форпостом півдня, він закрив собою Одесу та підтримав Херсон. Хоча саме місто на початку повномасштабного вторгнення готувалося до кругової оборони та міських боїв, але вже за 10 днів окупанти тікали звідси, спалюючи власну техніку.

Як Миколаїв стримував російські війська та як живе зараз, показали в ексклюзивному репортажі журналісти TSN.ua.

Вигнанню росіян в Миколаєві завдячують генералу Марченку. В інтерв'ю “Форбс” він пригадував, що росіяни наступали двома угрупованнями, близько 2 000 машин танків БТР і не тільки та відповідна кількість особового складу рушили з Херсона на Миколаїв. Інша група, 10000-1300 одиниць техніки, почала обхід.

Зараз вже містом вільно прогулюються Миколаївці. Місто знову живе, сюди помітно почали повертатися люди. Кажуть, обстріли є, але у порівнянні з першим роком війни не зрівняти.

“Страшне було. Зараз менше стріляють. А тоді страшне було. А з чим виїжджати? Їдуть ті, в ко гроші є. А в кого немає, сидять на місці. Куда виїжджати?”, – розповідає місцева жителька Антоніна.

Місцева мешканка Антоніна / Скриншот із відео

“І вдома теж тварини, то кошки, то собаки. Куди ж виїжджати? І припустимо… Після 70 грошей немає, до кого поїдеш? Молодь їде, там десь роботу собі шукає. А куди нам їхати і кому ми потрібні? Захворіємо і хто за нами там буде доглядати? Вдома сидимо, сусіди є. Хліб купив і ще чогось. А до чужих поїдеш… тим більше грошей за душою немає. Що на пенсію за три тисячі сильно хтось виїде, якщо живе сам?”, – каже місцева жителька Людмила.

Подружжя з Миколаєва розповідає, що теж не виїжджали, жили в Миколаєві протягом усієї повномасштабної війни.

“Тоді страшніше було, обстріли були кожен день. Тільки й читали обстріли, вибухи. Зараз тихіше. Зрідка буває. Не виїжджали, бо тоді багато чого не знали. Да, чули, що десь стріляють, десь там воюють. А так це вже трошки далі стало, що вони тут уже і заходили в місто, поряд були, і в аеропорту тут їх розбили”, – каже Віктор.

Місцевий мешканець Віктор / Скриншот із відео

Місцева мешканка Юлія розповідає, що в місті стало набагато спокійніше і тихіше.

“Тому що Херсон вільний, і нас не не дістають артилерією. А коли тільки почалась війна, ми не знали, що це таке, то було дуже страшно. А зараз вже звикли. Коли сирени, то думаєм, пронесе, не на нас”, – каже місцева мешканка Юлія.

Місцева мешканка Юлія / Скриншот із відео

“Трошки стало більше людей, дітей. У кращий бік змінилося. Трошки спокійніше, ніж на початку війни було. Обстрілюють ще. Тільки ми вже не бачимо цю інформацію, тільки чуємо, десь були прильоти. У мене приватний сектор, тому ми не ходимо в укриття, немає його поруч”, – роповідає ще одна місцева мешканка Марина.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИКОЛАЇВ - МІСТО-ФОРПОСТ! Чим пишаються місцеві та чому повертаються у знищені села?

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