Куди зник один з найвідоміших політиків Віталій Кім: несподівана відповідь голови Миколаївської ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім — один із найвідоміший політиків в Україні. Однак останнім часом він помітно знизив свою присутність в медіа.

З чим це пов'язано та куди “зник” Віталій Кім, він відповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“На той час (на початку повномасштабної війни – ред.) було завдання – треба було заспокоїти людей, заспокоїти військових, тому що росіяни готували ІПСО проти нас, для того щоб ми переймалися, нервували, реагували на їхні вкиди, і тоді це було потрібно. Але за ці два роки змінилася картинка нашої медійної сфери, тому що дуже велика кількість медіа та ресурсів перейшли у той же Telegram та інші канали, і люди створили інші джерела, які інформують на належному рівні, скажімо так”, – розповів Віталій Кім.

Він пояснює, що більше немає потреби, щоб особисто він був в ефірі часто, тому що вже є багато джерел, які надають потрібну інформацію людям.

“Тому я ж не буду розважати просто так, тому що в мене багато роботи”, – каже Віталій Кім.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КІМ ВІДКРИВ ТАЄМНИЦЮ! ЯКИМ БУДЕ КІНЕЦЬ ВІЙНИ ТА КОЛИ ПЕРЕГОВОРИ з РФ! НА ЩО ВСІ ГОТОВІ?!

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