Куди зник "Їжачок" та коли повернеться на своє місце в Києві

Київський «Їжачок» (композиція «Конячка») зі скверика на Рейтарській відсутній на своєму звичному місці від листопада 2021 року. Кияни та шанувальники оригінальної паркової скульптури цікавляться, куди ж він зник. На місті, де стояв персонаж з мультика з’являються різні послання від нього у вигляді невеличких плакатів: «Пішов рахувати зірки» або «Пішов захищати Батьківщину».

Сайт ТСН.ua з’ясував, куди саме зник улюбленець киян і коли він повернеться на своє звичне місце.

Їжачок пише, що пішов захищати Батьківщину

В листопаді 2021 автор скульптури Костянтин Скритуцький повідомив, що його Їжака вчергове пошкодили невідомі вандали – скинули з пенька, на якому він стояв. Вулична скульптура отримала ушкодження. Аби врятувати улюбленця киян, було вирішено його комплексно реставрувати. Хоча лише в грудні 2019 року Їжачок повернувся на своє місце після косметичного ремонту.

Тоді фахівці зазначали, що подібні арт-об’єкти зазвичай живуть на вулиці 3-5 років, а Їжачку вже тоді було більше 12 років. До речі, він виготовлений із шматка липи.

«Головне завдання - стабілізація та консервація дерева, з якого Їжачок виконаний. Спочатку буде проведено очищення та дезінфекція основи, після чого почнуть реалізовувати процеси зі стабілізації дерева шляхом насичення консерваційними розчинами, що уповільнить процеси деградації деревини», – зазначала кураторка проєкту Марія Борисенко.

У співпраці з литовськими колегами було розроблено максимально ефективну методику реставрації, застосування якої подовжить «Їжачку» життя.

Після цього улюбленець киян потрапив до «лікарні», а точніше до майстерні «Gurin brothers», співвласниками якої є Данило та Антон Гуріни. Тут він і зараз перебуває. А «лікувати» «Їжачка» почали ще до початку війни.

Їжачок перед початком "лікування"/фото Марія Борисенко

За словами Данила Гуріна, з усіх матеріалів що були використані в «Їжачку», кераміка виявилась найстабільнішою. З керамічними очами та носиком все гаразд. Реставраторам треба тільки з їжакового вузлика повитягати монетки і почистити від пилу. Це, до речі, не оригінальний керамічний вузлик, а копія, яку автору скульптури довелось виготовляти окремо, оскільки вандали часто викрадали вузлик або просто його ламали.

«Аби дістатись до деревини, яка з роками під впливом зовнішнього середовища втрачає свої первині властивості, ми демонтували «голки» «Їжачка», а також зняли сітку, на якій вони кріпилися. Зробили карту-розгортку, на якій позначили, де і як має кріпитися сітка. Це важливо, коли будемо збирати скульптуру. Роботи потрібно виконувати саме в такій послідовності, а не в якомусь довільному порядку. Інакше, це змінить первісний задум автора, а ми цього не можемо допустити», – розповідає сайту ТСН.ua Данило Гурін, співвласник художньо-реставраційної майстерні «Gurin brothers».

Їжачок після очищення від фарби/ фото Марія Борисенко

Він додає, що під час активної фази реставрації вони постійно контактували з автором скульптури Костянтином Скритуцьким, оскільки у нього можна дізнатись всі деталі про «Їжачка».

«Ми зняли всі саморізи-голки. До речі, їх кількість не підраховували, але обов’язково це зробимо. Обробили дерево від грибків, плісняви та паразитів. Що цікаво – «Їжачок» був без паразитів, але на всякий випадок ми зробили обробку. Також жуки не поточили дерево з якого він зроблений. Згодом був встановлений проблемний «діагноз» «Їжачка» – поганий стан деревини від впливу зовнішнього середовища, коли він «жив» на вулиці, – пояснює нам Данило Гурін, показуючи стан деревини на фото. – Також на загальний стан Їжачка вплинули неодноразові ремонти, які інколи робили небайдужі місцеві мешканці або ті, хто опікуються сквером, де він стояв. Я маю на увазі – перефарбування, що змінювало первісний вигляд скульптури. Тому ми дбайливо зняли з нього всі нашарування з фарби за багато років, вибрали всі вставки у вигляді шпаклівки та інших речовин, якими заліплювалися тріщини на тілі «Їжачка».

Такий стан дерева, з якого зроблений Їжачок/фото Данило Гурін

Після очищення від фарби «Їжачка» не впізнати, його «обличчя» вкрито глибокими тріщинками. Їх ще мають «заліковувати» реставратори. Зараз улюбленець киян більше схожий на новобранця, підстриженого «під нуль». До речі, під голками та в тріщинках у Їжака було знайдено багато монет, які йому туди засовували відвідувачі.

Зараз улюбленець киян більше схожий на новобранця / фото Данило Гурін

«Ми зберігаємо цей кумедний артефакт – то гроші «Їжачка». Їх ціла пригорща – українські монети різного номіналу», – ділиться з нами Данило Гурін.

Так вийшло, що реставратори тільки но розпочали займатись Їжачком, як почалася повномасштабна війна. Зараз робота над його оновленням зупинилась.

«На жаль, у нас немає часу на «Їжачка», оскільки ми з братом служимо в НГУ. І специфіка нашого підрозділу постійно переміщуватись – позиції, база, різні міста. Хоча, нам би дуже хотілося швидше закінчити його «лікування» і повернути в сквер на Рейтарській. Можливо, коли ситуація на фронті зміниться, ми зможемо взятись за роботу. Але, швидше за все, «Їжачок» повернеться туди вже після нашої Перемоги», – додає Данило Гурін.

Нагадаємо, нещодавно в Києві помітили поні, яке заходить до станції столичного метрополітену. Це трапилось під час повітряної тривоги.

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