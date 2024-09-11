Куди зникли донати людей: "Госпітальєри" втрапили у гучний скандал – всі деталі

Азартні ігри і подорожі Європою – колишню волонтерку підозрюють у крадіжці донатів. У батальйоні "Госпітальєри" спалахнув скандал через привласнення коштів зі зборів. Чи вдалося повернути гроші, які заходи були вжиті "Госпітальєрами" для того, щоб розібратися у ситуації, та що наразі з дівчиною, яку підозрюють у недобросовісному витрачанні коштів фонду – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Скандал у батальйоні "Госпітальєри"

Медичний батальйон "Госпітальєри" втрапив у скандал через підозру про привласнення коштів колишньою працівницею Анною Скольбушевською, позивний "Адмірал Няв". Про це повідомили "Госпітальєри" в соцмережі Х.

"На жаль, ми також стали жертвою брехні Анни, як і ошукані нею люди. Нам боляче, що нечесні дії тих, хто називався частиною нашого кола, залишили слід на репутації, яка формувалась в боях і під час порятунку людей", – зазначають "Госпітальєри".

Зазначається, що від 2022-го до 2023 року Анна Скольбушевська організовувала збори для батальйону, зокрема у твітері, під нікнеймом "Адмірал Няв". 15 грудня 2023 року здійснила останній платіж на рахунок фонду "Госпітальєрів" і завершила свою роботу в ньому.

"Крайній переказ і збір Анна закрила і перевела на рахунки 15.12.2023 року і з тих пір за нашими даними не проводила зборів на основне забезпечення медбату "Госпітальєри". Анна обрала цілком перемкнутись на роботу в екіпажах і ми з повагою поставились до її рішення", – пояснюють у батальйоні.

Однак Скольбушевська продовжила до червня 2024 року збирати кошти від імені "Госпітальєрів". Як встановило внутрішнє розслідування батальйону, зібрані гроші "Адмірал Няв" витратила на особисті потреби: азартні ігри, коштовні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги.

Як виявилося Анна має серйозні проблеми зі здоровʼям та узалежнення, які приховувала. Її численні історії виявилися неправдивими, стверджують у батальйоні.

"Будемо відвертими. Для нас ця ситуація із тих, які не передбачиш і не підготуєшся. Вивчивши всі деталі, ми зрозуміли, що постійний надмірний стрес та переживання критично вплинули на її самопочуття, спричинивши алогічні параноїдальні думки та ряд рішень, які були необдуманими", – пише пресслужба "Госпітальєрів" про свою колишню працівницю.

"Госпітальєри" намагалися зв’язатися з дівчиною, але це їм вдалося не відразу.

"Ми проконтролюємо це, коли будемо певні, що вона здатна буде думати і аналізувати дійсність об'єктивно. Ми також вболіваємо за чесні звіти з її рахунків. Проте доступу до цих даних наразі немає. На жаль, обставини такі, що їй дійсно необхідне лікування, а потім обов'язково пояснення", – зазначають у батальйоні.

Зроштою волонтерам таки вдалося поспілкуватися з дівчиною та владнати фінансові питання.

"Друзі, звітуємо від себе також. Аня вийшла на звʼязок, ми нарешті поговорили. Кошти переведено", – йшлося в повідомленні.

Примітно, що в організації досить позитивно характеризували Анну, навіть після того як скандал з нецільовим витрачанням коштів фонду почав набирати обертів.

Однак "Госпітальєри" таки виключили Скольбушевську зі свого складу зі здаванням майна, шевронів та всієї символіки. Наразі подано заяву до правоохоронних органів щодо розтрати коштів. За інформацією "Госпітальєрів", зараз Скольбушевська перебуває на лікуванні. Інші причетні до ситуації особи виключені з батальйону або проходять перевірку.

Також в організації заявили, що готують звіт про діяльність БО "Госпітальєри" і опублікують його в межах плану, складеного з нагоди 10-річчя діяльності та радять переказувати кошти тільки на рахунок фонду чи на картки осіб, що є на офіційному сайті.

Хто такі "Госпітальєри"

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"Госпітальєри" – найбільший український медичний добровольчий підрозділ. Формат, у якому працює цей батальйон, не має аналогів у світі. "Госпітальєри" без легалізації, на безоплатних умовах надають повноцінну допомогу офіційним підрозділам армії.

10 років тому цей підрозділ створила 18-річна медикиня-доброволиця Яна Зінкевич. Відтоді українські "Госпітальєри" рятують життя бійців. Зокрема, працюють з їхніми пораненнями просто під обстрілами, евакуюючи військових безпосередньо з лінії бойового зіткнення.

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КУДИ ЗНИКЛИ ДОНАТИ ЛЮДЕЙ?! "Госпітальєри" втрапили у ГУЧНИЙ СКАНДАЛ

Раніше керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова показала шахрайку, що спекулює на фото з "Да Вінчі".

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