Куди ховатися від КАБів: військова дала пораду
Військова розповіла про небезпеку через КАБи та дала поради, куди ховатися.
Військова Юлія Микитенко розповіла, що основна небезпека КАБів полягає в тому, що їх не чути.
Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
Військова наголосила, що коли летять КАБи, їх не чути. Єдиний спосіб визначити небезпеку — це якщо радари показують зліт літаків.
«І то незрозуміло, куди воно впаде. Літак десь летить, а куди він випускає КАБи — незрозуміло. Тому КАБи зараз для мене найстрашніша історія», — сказала Юлія Микитенко.
Вона наголосила, що КАБ може пробити бліндаж, проте підвал у житловому будинку — ні. Тому вона рекомендує саме там і ховатися.
Нагадаємо, росіяни масово виготовляють новий тип керованих модульних планувальних бомб (КМПБ), які тепер оснащені турбореактивним двигуном. Це значно збільшило радіус дії таких боєприпасів до 200 кілометрів. У ГУР повідомили, що така дальність дозволить російським літакам, які скидають ці бомби, не входити до радіусу дії засобів ППО Сил оборони України.
