Ексклюзив ТСН
Куди ховатися від КАБів: військова дала пораду

Військова розповіла про небезпеку через КАБи та дала поради, куди ховатися.

Віра Хмельницька
Юлія Микитенко

Юлія Микитенко / © ТСН

Військова Юлія Микитенко розповіла, що основна небезпека КАБів полягає в тому, що їх не чути.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Військова наголосила, що коли летять КАБи, їх не чути. Єдиний спосіб визначити небезпеку — це якщо радари показують зліт літаків.

«І то незрозуміло, куди воно впаде. Літак десь летить, а куди він випускає КАБи — незрозуміло. Тому КАБи зараз для мене найстрашніша історія», — сказала Юлія Микитенко.

Вона наголосила, що КАБ може пробити бліндаж, проте підвал у житловому будинку — ні. Тому вона рекомендує саме там і ховатися.

Нагадаємо, росіяни масово виготовляють новий тип керованих модульних планувальних бомб (КМПБ), які тепер оснащені турбореактивним двигуном. Це значно збільшило радіус дії таких боєприпасів до 200 кілометрів. У ГУР повідомили, що така дальність дозволить російським літакам, які скидають ці бомби, не входити до радіусу дії засобів ППО Сил оборони України.

