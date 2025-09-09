Куди летять російські ракети і "Шахеди": Жданов назвав цілі, які в пріоритеті в Путіна

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Російська армія ніколи не скидала українську енергетику з пріоритетних цілей, адже це один зі способів тиску на цивільних. Ймовірно, РФ продовжуватиме атакувати енергооб’єкти найближчим часом.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Втім росіяни обирають широку географію цілей під час масованих атак: від приватних будинків до об’єктів енергетики.

«Вони розуміють, що на полі бою, навіть якщо вони гіпотетично переб’ють усю нашу армію, знову хтось піде воювати. І політично Україна не погоджуватиметься на умови. Тому треба сформувати суспільну думку. Для цього треба тиснути на цивільне населення. Звідси й такі масовані нальоти, звідти така географія цілей — від приватних будинків до об’єктів енергетики. А за рахунок масованості вони можуть покрити більшу частину переліку цих об’єктів», — каже експерт.

Він додає, що армія РФ, найімовірніше, здатна завдавати масованих комбінованих ударів по Україні кілька разів на тиждень.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що повністю захистити енергосистему від ударів РФ неможливо, тож українцям радять готуватися до різних сценаріїв.