Куди можуть діставати російські КАБи зараз: Жданов назвав міста, які в небезпеці

Російські КАБи / © ТСН

Реклама

Станом на зараз ми апелюємо цифрою у 190 кілометрів — це максимальна дальність польоту реактивного КАБа.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Загрози для Києва наразі немає. З цього параметра треба виходити», — пояснює військовий експерт.

Реклама

Збільшувати дальність реактивних КАБів, за словами Олега Жданова, це дуже складне інженерне завдання. Для цього потрібно збільшувати потужність двигуна і паливний бак.

«А паливний бак, він знов-таки говорить про те, що збільшується вага. Тут така пропорційна залежність: більше палива — далі летить, але більша вага — менше летить. І тут треба, чому я кажу, що треба збільшувати потужність двигуна. Потужність потягне за собою більший розхід палива. Тож я не думаю, що завтра Китай надасть РФ там якийсь інший двигун. Те, що Росія сама неспроможна буде зробити такий двигун на сьогоднішній день, то в цьому особливо сумнівів немає. Те, що Китай не зможе в такі стислі терміни розробити щось потужніше, більше ефективніше, ну я думаю, що теж навряд чи. Можливо, через декілька років Росія зможе отримати, і то, якщо вони цим займатимуться», — каже експерт.

Раніше ми розповідали, чи можуть КАБи діставати до Києва та чи зіб’є їх ППО.





