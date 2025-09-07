- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 1379
- Час на прочитання
- 1 хв
Куди Росія запускає ракети і “Шахеди”: Жданов назвав, які райони міст в небезпеці
Армія РФ цілить по складам, підприємствам, логістичним шляхам, іноді — по енергетиці.
Зараз російська армія намагається вишукувати склади та підприємства на території України та завдавати по ним ударів. Втім ближче до зими ситуація може змінитися.
Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.
«Ми ж не можемо заперечити факт, що російська розвідка працює на нашій території. І на жаль, корегувальники, „ждуни“ і колаборанти є ще серед населення нашої країни. Плюс сюди останнім часом додаються логістичні маршрути, як залізничні, так і автомобільні. Ось нещодавно знову по залізниці вдарили, Кропивницький рознесли», — каже військовий експерт.
Втім ближче до зими, ймовірно, Росія переорієнтується на енергетику.
«Все ж таки, російський Генштаб буде пропонувати Путіну добиватися блекауту за рахунок ураження об’єктів енергетичної інфраструктури», — вважає Олег Жданов.
Раніше ми розповідали, що у Дніпрі та Харкові вночі пролунали вибухи. Міста атакували ударні БпЛА.