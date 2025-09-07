Куди Росія запускає ракети і “Шахеди”: Жданов назвав, які райони міст в небезпеці

Олег Жданов / © ТСН

Зараз російська армія намагається вишукувати склади та підприємства на території України та завдавати по ним ударів. Втім ближче до зими ситуація може змінитися.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«Ми ж не можемо заперечити факт, що російська розвідка працює на нашій території. І на жаль, корегувальники, „ждуни“ і колаборанти є ще серед населення нашої країни. Плюс сюди останнім часом додаються логістичні маршрути, як залізничні, так і автомобільні. Ось нещодавно знову по залізниці вдарили, Кропивницький рознесли», — каже військовий експерт.

Втім ближче до зими, ймовірно, Росія переорієнтується на енергетику.

«Все ж таки, російський Генштаб буде пропонувати Путіну добиватися блекауту за рахунок ураження об’єктів енергетичної інфраструктури», — вважає Олег Жданов.

