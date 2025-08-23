Куди зник Путін після перемовин: Жданов вказав на несподівану деталь

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / © ТСН

Реклама

Ракетні удари по Україні під час перемовин — це знущання Росії над Дональдом Трампом. Американський президент робить вигляд, що нічого не помічає. Водночас очільник РФ Володимир Путін несподівано зник після перемовин.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додає, що Росія відновила масовані атаки по Україні.

«На жаль, фактично так. Я скептично відношусь до перемовин. Сьогодні Путіна навіть не випускають до мікрофона в РФ. Там Лавров зараз править бал на всю Росію. Три дні — три інтерв’ю, в яких він розповідає, як буде жити далі РФ. А де Путін? Хто рулить цією країною? Так що, я думаю, що останній масований удар не випадковий», — каже Олег Жданов.

Реклама

Тим більше, що і ракети, і «Шахеди» обережно облетіли Київ, зазначив він. У Росії знають, що в столиці більш щільна ПВО, і ми могли б позбивати частину засобів повітряного нападу в районі Києва.

«Тому вони обійшли з півночі і ударили по заходу. Це натяк на те, що вони можуть дістати до шляхів постачання техніки і озброєння. Ну і плюс американське підприємство, яке виробляє побутову техніку, електроніку. Вони по ньому вдарили і зараз будуть насолоджуватися реакцією США», — вважає військовий експерт.

Раніше Олег Жданов здивував, навіщо Росія вдарила по американському заводу в Україні: що там виробляли.