Куди зник зірка Мережі олень Борис: опікун розкрив перші подробиці про його нове місце

Олень Борис, коли був здоровим, приходив до мешканців селища скуштувати смаколиків. / © ТСН

Реклама

Стали відомі нові подробиці про зірку Мережі — оленя Бориса з Рівненщини, долею якого протягом останнього часу переймаються сотні українців, ставлячи відповідні питання у соцмережах.

Нагадаємо, мешкаючи на подвір’ї у майстра лісу Руслана Христюка у селищі Зарічне Рівненської області, олень Борис часто приходив до місцевого магазину та до місцевих мешканців поласувати смаколиками. Завдяки такої поведінки олень став зіркою соцмереж — про нього зняли безліч роликів. Але наприкінці березня його збила автівка, внаслідок чого тварина отримала важкі травми задньої кінцівки. Певний час він лежав на подвір’ї Руслана Христюка, тварині надавали ветеринарну допомогу. Невдовзі олень пішов від людей, після чого багато українців висловили багато припущень щодо долі Бориса.

«Місцеперебування оленя наразі не відомо. Ніхто не дотримався рекомендацій щодо обмеження простору для цієї тварини (після ДТП — Ред.). Місцеві мешканці кажуть, що він пішов до лісу», — сказав в коментарі для ТСН.ua зоозахисник Орест Залипський.

Реклама

До цього він додає, що є відомості про наявність в тій місцевості вовків, які є природніми ворогами для оленів.

Олень Борис на порозі магазину. Фото із соцмереж.

«Тварина, яка травмована та яка пересувається на трьох кінцівках є легкою здобиччю для хижаків. Якщо б тварину після ДТП віддали на лікування, то все б могло бути інакше. Тоді було дуже багато критики (мовляв, оленя небезпечно транспортувати — Ред.). Але є одне але. Цей олень дуже домашній. Він поводить себе як домашній собака. З ним можно було б працювати», — каже Залипський.

Своєю чергою, інша зоозахисниця, Наталія Попова, яка надавала консультації щодо алгоритму лікування оленя після ДТП, в коментарі для ТСН.ua повідомила наступне: «Залишити його (у селі — Ред.) було найкращим рішенням, тому як транспортувати його було не можна. Єдиним шансом було відновлення на місці. Йому тоді закінчили надавати підтримуючу терапію, його стан стабілізувався, він став себе краще почувати. Після цього він збіг від Руслана до лісу. Поки його не можуть знайти».

За її словами, складність ще полягає у тому, що та ділянка на Рівненщині є прикордонною зоною.

Реклама

«Тому є заборона на польоти дрона. Переймаюсь, що там можуть діяти браконьєри. Можуть застрелити», — ділиться своїм занепокоєнням Наталія Попова.

Водночас рівненська блогерка Ірина Токміна, яка записувала безліч відео з оленем, в коментарі для ТСН.ua висловила таку думку: «Виглядає так, що через те, що він був не обмежений у русі, він втік до лісу. Я думаю, що якби його могли знайти, то вже б знайшли».

Певну ясність в ситуацію вніс безпосередньо Руслан Христюк. Сьогодні, 14 квітня, в коментарі для ТСН.ua він повідомив, що Борис живий.

«Він ще гуляє на болоті. Вийде — я повідомлю», — сказав нам пан Христюк та додав, що на його думку олень Борис поки що вирішив усамітнитись.

Реклама

Олень Борис з Рівненщини: як він став домашнім

Нещодавно у коментарі для ТСН.ua Руслан Христюк так розповідав про Бориса: «Я його свого часу купив у вольєрі, хотів розвести шляхетного оленя. Це молодий досвідчений самець. Такий олень у світі є у єдиному екземплярі. Немає такої тварини ніде у світі, яка з лісу приходить до магазину з’їсти яблуко. Він ніколи не образив жодної людини».

Дата публікації 20:16, 27.03.26 Кількість переглядів 205 Олень Борис іде на поправку: як рятували улюбленця Рівненщини після ДТП

Коли пройшло декілька днів після ДТП, Христюк висловлювався про стан оленя наступним чином: «Шанси на життя у нього дуже малі. Лікарі в таких умовах не можуть зробити глибинне дослідження стану його внутрішніх органів. Одна надія на Бога».

Олень Борис після ДТП / © Wild Animals Rescue Center

Своєю чергою, поліція Рівненщини про ДТП звітувала так: «23 березня, близько 19:15 до поліції надійшло повідомлення 57-річного жителя селища Зарічне, що на вулиці Центральній невідомий на автомобілі допустив наїзд на оленя та втік. Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем «Mercedes» без увімкненого світла фар. Кермувальниця пояснила працівникам поліції, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання. Відповідно до огляду водійка легковика була твереза», — повідомляв відділ комунікацій ГУНП в Рівненській області.

Працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали: за ст. 124 (ДТП механіка), ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що жінка збила відомого на всю Україну оленя і кинула його в критичному стані. У Зарічному на Рівненщині автомобіль збив легендарного оленя Бориса, який став символом громади. Поліція встановила особу водійки.