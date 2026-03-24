Куди зникли "Кинджали": Жданов розкрив нову тактику Росії під час масованих обстрілів

МіГ-31К з ракетою "Кинджал" / © kremlin.ru

Росіяни під час останніх масованих ракетних ударів перестали запускати по Україні ракети «Кинджал». Це може бути пов’язано із тим, що їх носії літаки МіГ-31К у неналежному стані.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

Чому росіяни не обстрілюють Україну «Кинджалами»

За словами Олега Жданова, відсутність «Кинджалів» може свідчити про серйозний технічний знос літаків МіГ-31К. Ключова вразливість цих машин — їхні силові установки.

«Двигун на такому літаку не підлягає ремонту. Тільки заміна. Це може бути головною причиною, чому ера „Кинджалів“ стає минулим — просто закінчується ресурс носіїв», — зазначив Олег Жданов.

Експерт наголошує: якщо літаки вийдуть з ладу, ворог буде вимушений шукати альтернативу. Оскільки «Кинджал» фактично є авіаційною версією ракети «Іскандер-М», окупанти можуть просто перекинути ресурси на наземні балістичні комплекси.

Повернення до «зимової» тактики

Окрім дефіциту носіїв, Жданов помітив спробу росіян стабілізувати графік обстрілів. Окупанти хочуть повернутися до ритму, який спостерігався під час енергетичного терору взимку. Зокрема, інтервал у 10–14 днів між масованими ударами.

«Зможуть вони втримати такий темп чи ні — це велике питання. Але зараз ми бачимо саме таку спробу», — зазначив військовий експерт.

Більше читайте у матеріалі: Масований ракетний удар по Україні: Жданов назвав можливу дату і пояснив, куди зникли "Кинджали"