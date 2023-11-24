Кухня-потяг: в Україні безкоштовно частують людей індичкою та гарбузовим пирогом - де саме

У Харківську область прибув потяг-кухня. Проєкт "Кухня на рейках" реалізували за допомогою благодійника зі США, а тому в меню - індичка з картоплею та гарбузовий пиріг. Ці страви готують в Америці з нагоди Дня подяки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Потяг-кухня - це унікальний спільний проєкт від "Укрзалізниці" та американського благодійника Говарда Баффета.

"Це гуманітарна допомога для цивільного населення. Для регіонів котрі цього безпосередньо потребують. Головна ідея цього проєкту - він націлений на неокуповані території. Під час блекауту він не тільки для готування їжі. У нас є вагон котрий має 27 тисяч літрів води", - каже керівник проєкту Артур Ботченко.

Потяг-кухня

У вагонах розташовані холодна та гаряча кухні, є і вагон з генераторами. Ще є багажний, вагон для персоналу та вагон-холодильник. Усі разом - шість вагонів можуть працювати тиждень без електрики. За цей час кухарі можуть приготувати 10 тисяч порцій гарячих обідів.

Серед персоналу є й такі, хто на собі пережив жахи окупації. Тож розуміють, наскільки така підтримка потрібна.

"Я сам з окупації вийшов, тому я, мабуть, трохи розумію людей, які там перебувають", - каже Віталій.

Презентували потяг спершу у Києві, а далі він рушив у Харків, звідти - до Ізюма. У перший рейс кухарі приготували традиційні страви для свята Дня подяки.

Потяг-кухня

"Наш фонд американський і нам хотілося б принести якусь традицію і в Україну. Тому День подяки є таким фактично днем вдячності людям, які допомагають і ми вдячні усім в Україні", - каже представниця Фонду Говарда Баффета Юлія Степанюк.

Роздавати готові страви людям будуть волонтери: забиратимуть пакунки з потяга і далі розвозитимуть до сіл та містечок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 за 24 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, як на Донеччині відбувається примусова евакуація.

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