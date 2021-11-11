Кулеба і Блінкен зустрілися у Вашингтоні: держсекретар не вважає газ зброєю РФ, міністр - не згодний

Політики підписали Хартію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС України Дмитро Кулеба підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства. Там, зокрема, зафіксовано, що Росія є державою-агресором, а США не полишатимуть зусиль покарати її. Втім, ознак того, що Кремль вже використовує газопровід "Північний потік-2" для тиску та шантажу, у США наразі не бачать.

Подробиці зустрічі політиків - у сюжеті ТСН.Ранок 11 листопада.

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен зустрічаються вже вчетверте за цей рік. Порядок денний залишається незмінним - військова загроза із боку Росії через накопичення сил на кордоні із Украіною, та енергетична, що тягне за собою газогін "Північний потік -2". Водночас обидві проблеми лише поглиблюються.

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Сполучені Штати занепокоєні можливістю нового повномасштабного вторгнення Росії на українську територію, заявляє держсекретар Блінкен. Вони фіксують скупчення військ на українському кордоні і вже провели консультації із європейськими партнерами, щоб привернути і іхню увагу. "Ми не маємо ясності щодо намірів Москви. Але знайомі із моделлю ії поведінки. Занепокоєні тим, що Росія може зробити серйозну помилку і повторити те, що було у 2014 році. Коли потужні сили були скупчені поблизу кордону і вторглися на суверенну українську територію. За тим, що російська влада планує робити, ми дуже уважно стежимо", - наголосив американський політик.

Натомість у спровокованій "Газпромом" енергетичній кризі в Європі США наразі не бачать підстав для запровадження санкції. Наразі Москва, скоротивши постачання палива до Європи, намагається змусити ЄС посиленими темпами сертифікувати свій "Північний потік-2". Втім, оскільки транзит через Україну не зупинений, Блінкен сподівається, що Німеччина цього не допустить.

Вторгнення Росії: про що заявив Ентоні Блінкен під час зустрічі з Дмитром Кулебою

Втім, із цим не погоджується український міністр і теж чекає на реакцію Берліна. "Що ми бачимо - так це те, що Росія вже використовує газ як зброю. Можу повторити услід за держсекретарем Блінкеним: хочемо побачити діі з боку Німеччини, тому що Німеччина має важелі впливу на Росію. Росія має отримати дуже потужний сигнал не лише від Сполучених Штатів, але й з Берліна - Росія не виграє у цій грі", - заявив голова МЗС України.

Наступного тижня очільник українського мзс візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу, де має намір продовжити цю тему. США ж зобов‘язуються вдатися до рішучих дій, щойно побачать, що Кремль використовує газ як зброю.



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