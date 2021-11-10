Кулеба і Блінкен зустрінуться у Вашингтоні: що обговорять політики і чому це важливо

Кулеба і Блінкен зустрінуться у Вашингтоні: що обговорять політики і чому це важливо

У Вашингтоні засідатиме міждержавна комісія стратегічного партнерства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться сьогодні, 10 листопада, зі своїм американським колегою - державним секретарем Ентоні Блінкеном. У Вашингтоні засідатиме міждержавна комісія стратегічного партнерства. Вона має визначити порядок денний у стосунках між Україною та США на наступні 10 років.

З якими запитаннями прилетів до США український міністр, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 10 листопада.

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Стратегічне партнерство України та США - це не просто абстрактні слова. Відповідна міждержавна комісія була створена ще у 2008 році за президента Вікора Ющенка. Вона мала би збиратися регулярно під керівництвом міністрів закордонних справ. По суті - це означає прямий і постійний діалог, регулярні зустрічі і спільний порядок денний. Втім, із часом вона почала пробуксовувати, а під час імпічменту експрезидента Дональда Трампа була геть забута. Реанімувати її домовились під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона у вересні.

Дмитро Кулеба прилетів до Сполучених Штатів лише ввечері 9 листопада, але підгрупи комісії стратегічного партнерства вже розпочали свою роботу. Безпека і захист від російськоі агресії, енергетика і "Північний потік-2", а також поглиблення економічної спвпраці - такі теми Кулеба має намір обговорити на зустрічах у Держдепі, Пентагоні та Раді нацбезпеки США.

Стратегічне партнерство: Дмитро Кулеба вже сьогодні зустрінеться із держсекретарем США

Підсумком має стати спільна довгострокова стратегія. "Ще рік тому говорилося, що зараз американці змінюють свою політику. Як прийнято казати в Україні - нас зливають. Ось ця зартія вона заментує українську політику на роки вперед і повністю зніме підстави говорити про зради. Тому що підтримка Сполучених Штатів залишиться абсолютно непорушною і це триватиме щонайменше десять років", - наголосив керівник українського МЗС.

Зустріч міністра Дмитра Кулеби та державного секретаря Ентоні Блінкена розпочнеться по 20:00 за Києвом. Вони завершиться підписанням оновленої хартії стратегічного партнерства. Після чого Блінкена та Кулеба дадуть спільну пресконференцію.

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