Кулеба порадив НАТО поламати “гру на підняття ставок”, яку веде Росія

Очільник МЗС вважає, що від Росії потрібно вимагати безпеки для інших країн, насамперед України та Грузії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що країни НАТО повинні не лише дипломатично захищатися від претензій Росії, але й "контратакувати".

Про це він заявив у четвер, 3 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".

Очільник зовнішньополітичного відомства зауважив, що був учасником онлайн-засідання Бухарестської дев'ятки - групи, яка об'єднує країни східного флангу НАТО, на якому порадив не лише захищатися дипломатично від претензій Росії, яка веде “гру на підвищення ставок”, але й контратакувати, вести проактивну гру.

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“Дуже є простий крок, як це реалізувати. Росія зараз від усіх вимагає відповісти на запитання: яким чином ви будете зміцнювати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці Росії? І треба не відповіді на це запитання готувати в усіх столицях, а треба поставити питання Росії: як ти, Росіє, будеш гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших? Насамперед Україні і Грузії”, - зауважив міністр.

За словами Дмитра Кулеби, для того, щоб не дозволити Росії постійно підтискати та загострювати, потрібно “перевернути повністю цю гру”.

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