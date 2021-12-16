Кулеба пояснив, чим загрожує Європі повернення України в сферу впливу РФ

Росія створюватиме військовий тиск на держави на сході ЄС.

Якщо Росія повернеться в Україну, це відразу відчують сусідні країни, які є членами ЄС, а згодом відголоски розійдуться по цілому світові.

На цьому наголосив 16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на “1+1” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Всі розуміють, що якщо Росія повернеться в Україну, то буде створений прямий військовий тиск спочатку на найближчі країни, на наших безпосередніх сусідів, які є членами Європейського Союзу”, - підкреслив міністр.

Також читайте "Хочемо мати чіткість": Кулеба заявив, що інтеграція до ЄС і НАТО "не може бути безкінечним процесом" Після цього, за його словами, відголоски такого “повернення” відчуватимуть в усьому світі, зокрема у Південно-Східній Азії.

“Європейський Союз найбільше зараз хоче уникнути війни і хоче підтримати Україну для того, щоб ми залишалися європейською державою з ринковою економікою і великою демократією”, - запевнив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс прагне діалогу з Росією, але не збирається йти на компроміси щодо прийняття до своїх лав майбутніх союзників. Водночас в Альянсі дають зрозуміти, що у випадку російської агресії захищатися Україна буде самостійно.

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