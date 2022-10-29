Кулеба пояснив, чому Туреччина не розриває відносини з Росією та її роль у війні

Дмитро Кулеба розповів про переговори з турецькою стороною та її вплив на Росію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна та Туреччина мають дуже відверту розмову від початку повномасштабного вторгнення Росії. Туреччина – це друг і партнер України.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Щоб зрозуміти поточну політику Туреччини, треба знати її історію. А, якщо точніше, історію Османської імперії. Із Туреччиною все зрозуміло. У військово-технічному плані у нас все супер із ними. В економічному плані вони намагаються зробити все супер за рахунок проблем Росії. Країна шукає будь-яких можливостей, щоб підкріпити свою економіку. А тут росіяни, які біжать із мільярдами грошей, яхтами, віллами, схемами торгівлі, пропонуючи дуже спокусливі речі. Ну і другий момент – це безумовно статус президента Туреччини Реджепа Ердогана, як комунікатора з Путіним. Треба віддати йому належне: і зернова угода, і звільнення наших полонених відбулися за його безпосередньої участі. Тому схема працює. Ми з турками маємо дуже відверту розмову. Тобто, коли нам здається, що щось зайшло надто далеко, ми не соромимося й говоримо про це. Але загалом Туреччина – це друг і партнер", - наголосив очільник МЗС.

Роль Туреччини у посередництві між Україною та Росією

Від початку російського вторгнення до України президент Туреччина Таїп Ердоган взяв на себе посередницьку роль у війні.

Анкара неодноразово заявляла про необхідність перемир'я між Києвом і Москвою.

Зокрема, 28 вересня Таїп Ердоган поговорив із Володимиром Зеленським. Президент Туреччини визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ.

21 жовтня видання Anadolu повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не втрачає надії на діалог між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Саме з цього приводу він має намір найближчими днями знову зателефонувати до Києва та Москви.

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