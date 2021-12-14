Кулеба прокоментував рішення Меркель блокувати постачання зброї Україні: що про це думає новий уряд Німеччини

За словами глави українського МЗС це питання можна вирішити

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після інформації про блокування постачання зброї нашій країні особисто колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель розповів, яку позицію з цього питання має новий уряд ФРН на чолі з Олафом Шольцем.

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Про це очільник МЗС Україна розповів у коментарі ТСН.ua.

За словами Кулеби, ще коли він був віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Україна отримала доступ до системи оборонних закупівель НАТО, однак ці закупівлі потребують політичного схвалення членів Альянсу.

"Ще коли я був віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ми працювали над отриманням Україною доступу до системи оборонних закупівель НАТО і ми цю задачу вирішили - Україна свідоцтво отримала. Це означає, що українське Міноборони може напряму у союзників купувати зброю. Але ці закупівлі не відбуваються автоматично. Вони потребують політичного схвалення. І у нас є певні дискусії з деякими членами Альянсу з приводу того, як ця система функціонуватиме", - пояснив Кулеба.

Міністр закордонних справ України також зазначив, що вирішити ці дискусії (ред. - з Німеччиною) можна на рівні дипломатичних переговорів.

"Але я переконаний, що ми маємо говорити з ними на двосторонньому форматі. Я не вважаю, що це не невирішувана задача. Вчора ми з пані Аналленою Бербок (ред. - очільниця МЗС Німеччини) обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомило, що постачання зброї Україні блокувала особисто Меркель. Раніше в інтерв'ю Financial Times очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї нашій країні через НАТО, попри попередження США щодо можливого вторгнення Росії. Очільник Міноборони додав, що з урахуванням кроку Німеччини Україна прагнутиме купувати зброю в межах двосторонніх угод зі своїми союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.

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