Кулеба обговорить з представницею Держдепу США результати її візиту до Кремля

Кулеба обговорить з представницею Держдепу США результати її візиту до Кремля

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, Америка чітко дотримується правила "ніщо без України про Україну".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба матиме розмову з представницею Держдепу США Карен Донфрі, яка днями відвідала Кремль.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Я маю переговорити з Карен Донфрі, високопоставленою чиновницею Державного департаменту США, яка консультувалася з Україною напередодні її візиту в Москву. Зараз маємо обговорити результати її візиту", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що такий формат спілкування - це чітке свідчення того, що правило "ніщо без України про Україну" працює, і, за його словами, американські колеги чітко його дотримуються.

Як повідомляли раніше, у середу, 15 грудня, помічниця держсекретаря США Карен Донфрід зустрілася в Москві із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком і заступником російського міністра закордонних справ Сергієм Рябковим. Під час бесіди Карен Донфрі висловила занепокоєння США через нарощування військової могутності Росії біля кордонів України.

Дмитро Кулеба розмовлятиме з Карен Донфрі про результати її візиту до Москви

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