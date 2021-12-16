Кулеба розповів, чи опублікує ЄС перелік санкцій, які загрожують РФ у випадку агресії проти України

Кулеба розповів, чи опублікує ЄС перелік санкцій, які загрожують РФ у випадку агресії проти України

Проти РФ введуть жорсткі санкції, якщо буде повномасштабне вторгнення на територію України.

У ЄС готові запровадити проти Росії жорсткі санкції, проте наразі там ще вирішують, чи повідомляти країні-агресорці, що їй загрожує у випадку повномасштабного вторгнення до України.

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Про це 16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1" сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"В Європейському союзі існує консенсус і його підтримують Німеччина та Франція. У разі нової хвилі вторгнення РФ в Україну проти неї будуть запровадженні найбільш жорсткі санкції. Питання лише в тому, чи зараз доводити до РФ повний перелік цих наслідків, чи все таки зберігати можливість діалогу на цьому етапі. Але дискусії, карати Росію чи не карати в разі агресії проти України, немає - однозначно карати і щодо цього є повне взаєморозуміння", - сказав Дмитро Кулеба.

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