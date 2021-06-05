Кулеба розповів про визнання українських COVID-сертифікатів у світі, альтернативу Мінську і саміт НАТО

Міністр закордонних справ також попередив Лукашенка про сакції через можливий візит бойовиків "ЛНР".

Останнім часом щодня стрічки новин переповненні повідомленнями про події у світі: йдеться не лише про пандемію коронавірусу чи вакцинацію, як це часто бувало вже понад рік. Вже кілька тижнів на слуху подіїі в сусідній Білорусі, які так чи інакше вплинули на політичне життя у світі. Голова МЗС Дмитро Кулеба розповів у "Сніданку з 1+1", чи вплине пандемія COVID-19 на літній відпочинок українців та як дії Лукашенка вплинули на відносини з Мінськом.

ТСН.ua зібрав головні тези міністра закордонних справ про відкриття кордонів для українців та стосунки з країнами-сусідами.

Країни для подорожей

Дмитро Кулеба наголосив, що ПЛР-тести, які зараз вимагають багато країн світу, не повинні блокувати подорожі. Його відомство працює над тим, щоб була мінімальна кількість вимог для українських туристів.

Наразі у Європі для українців доступні Греція, Кіпр, Хорватія та Болгарія. "Говорив з міністром закордонних справ Албанії. Ми домовилися, що українцям створять відповідні умови. Я думаю, основні курорти ми відкриємо. Працюємо над Іспанією. З керівником МЗС Туреччини ми домовилися, що цього літа для українських туристів створять максимальні умови", - розповів очільник МЗС.

Український COVID-сертифікат

Дмитро Кулеба розповів, що Кабмін ще торік затвердив сертифікат про вакцинацію, який відповідає міжнародним стандартам. Наразі Україна працює над тим, щоб від липня синхронізувати цифровий сертифікат з європейським. Його також визнаватимуть в країнах Євросоюзу.

"Але ми не хочемо чекати аж до липня. Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду", - каже міністр.

Переговори щодо Донбасу

Дмитро Кулеба вважає, що передумов до відновлення переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську немає. Київ має різні пропозиції щодо створення нового майданчику для переговорів, але він має влаштовувати Україну, Росію та ОБСЄ.

"Росія буде гратися на цій історії. Російській Федерації впринципі вигідно все, що гальмує мирний процес, блокує переговори. Безумовно, історію з можливістю для України чи ОБСЄ приїхати до Мінська вона буде використовувати для гальмування переговорного процесу", - зауважив очільник МЗС.

Ситуація в Білорусі

Дмитро Кулеба каже, наразі дипломатичних каналів між Україною і Білоруссю немає. За його словами, Київ не хоче політичної чи економічної війни з Мінськом, але Олександр Лукашенко своїми діями спонукає до реакції. Зокрема, йдеться про запрошення бойовиків "ЛНР" до Білорусі.

"Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче. Особливо, коли йдеться про Білорусь, з якою у нас багато зв'язків. Не буду закидуватися погрозами, але хочу сказати, що є речі, які ми не пробачаємо. Неповага до територіальної цілісності України - одна з таких", - наголосив він.

Саміт НАТО

Дмитро Кулеба заявив, що вважає неправильним політичним рішенням не запросити Україну на саміт НАТО на тлі російської агресії та скупченням військ і техніки РФ уздовж кордонів та в анексованому Криму. За його словами, альянс допоміг у війні на Донбасі, але від 2008 року для ПДЧ нічого не зробив.

"НАТО каже, що ми на вас чекаємо колись. Але на цей саміт, вибачте, ми вас не запрошуємо, бо саміт виключно для членів. Таке вже було. Але чому ми вважаємо це рішення неправильним? Я не соромлюся про це говорити.Тому що місяць тому Росія брязкала зброєю у нас на кордоні і продовжує", - наголосив міністр закордонних справ.

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