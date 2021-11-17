Кулеба розповів, як подорожувати країнами ЄС після виключення України із "зеленого списку"

Наші цифрові COVID-сертифікати визнають в усіх країнах Євросоюзу.

ЄС виключив Україну зі списку "зелених" країн. Міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба розповів, куди безперешкодно тепер можна потрапити нашим громадянам.

Про це він розповів 17 листопада в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я обіцяв ще до того, як нас виключили із "зеленого списку", що українські дипломати будуть робити все, аби зберегти можливість подорожувати. 27 країн ЄС, а 15 змінили правила, але зберегли умови для подорожей для вакцинованих. Решта 12 країн ЄС взагалі не змінили жодних правил. Тобто все лишилося так, як було до виключення України із "зеленого списку". Ми просимо їх або залишити все так, як є, або якщо вони будуть змінювати правила, то щоб можливість подорожей зберігалася", - зазначив очільник МЗС України.

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Кулеба також додав, що наші цифрові сертифікати про вакцинацію визнають в усіх країнах ЄС.

"Ми ведемо зараз переговори з сімома країнами поза межами Європи. Поки не буду їх називати. Це популярні туристичін напрямки серед українців. Плюс у нас є країни в Латинській Америці, які визнають сертифікати. До речі, у мене в Брюсселі перевіряли COVID-сертифікат в "Дії" - все нормально працює", - розповів міністр.

Нагадаємо, Європейський союз 9 листопада офіційно виключив Україну із "зеленого списку" країн через погіршення ситуації з COVID-19. Однак в МЗС запевнили, що це не призведе до тотального закриття кордонів. 9 листопада Кулеба також заявив, що Кіпр став першою країною Євросоюзу, яка зберегла можливість в'їзду для українців.

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