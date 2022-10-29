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Кулеба розповів, як змінилась стратегія Путіна та чому він чекає на президентські вибори у США

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Кулеба розповів, як змінилась стратегія Путіна та чому він чекає на президентські вибори у США

Фото: Getty Images

Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Путін перейшов до тривалої війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що російський диктатор Володимир Путін перейшов від швидкої "спецоперації" до тривалої й виснажливої війни проти України. Для Путіна також важливі президентські вибори у США 2024 року, на яких, на його думку, може перемогти Дональд Трамп.   

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Перейшов, (до тривалої війни - ред.) безумовно. Дивіться, Путін насправді однаковий завжди. І це саме та стратегія, якої він дотримувався від 2014 року. Якщо ми повернемося в той час, то теж згадаємо, що він чекав на вибори в Греції, де мали перемогти ліві, які, на його думку, мали заблокувати санкції ЄС. І ліві перемогли, але санкції не заблокували. То він очікував виборів у Франції, щоб до влади прийшов інший більш лояльний до нього президент. То він ще чогось очікує. Це його загальна стратегія. Він собі може планувати все що завгодно. У нас є свій план, і він набагато ефективніший, ніж його", - розповів Дмитро Кулеба.

Підтримка США України у війні

Америка від перших тижнів війни надає Україні одну з найбільших допомог у боротьбі проти російської агресії. 

Так, у п'ятницю, 28 жовтня, видання Associated Press повідомило, що США виділять черговий пакет військової допомоги Україні – міністерство оборони США надасть допомогу на суму $275 млн, яка буде спрямований на посилення зусиль ЗСУ у боротьбі проти російської армії.

Загалом, від початку повномасштабної війни, США надали військової допомоги Україні на $18 млрд.

У Білому домі також наголошують, що можливі переговори між Україною та Росією повинні початись лише на умовах Києва.

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