Кулеба розповів, як змінилась стратегія Путіна та чому він чекає на президентські вибори у США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що російський диктатор Володимир Путін перейшов від швидкої "спецоперації" до тривалої й виснажливої війни проти України. Для Путіна також важливі президентські вибори у США 2024 року, на яких, на його думку, може перемогти Дональд Трамп.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Перейшов, (до тривалої війни - ред.) безумовно. Дивіться, Путін насправді однаковий завжди. І це саме та стратегія, якої він дотримувався від 2014 року. Якщо ми повернемося в той час, то теж згадаємо, що він чекав на вибори в Греції, де мали перемогти ліві, які, на його думку, мали заблокувати санкції ЄС. І ліві перемогли, але санкції не заблокували. То він очікував виборів у Франції, щоб до влади прийшов інший більш лояльний до нього президент. То він ще чогось очікує. Це його загальна стратегія. Він собі може планувати все що завгодно. У нас є свій план, і він набагато ефективніший, ніж його", - розповів Дмитро Кулеба.

Підтримка США України у війні

Америка від перших тижнів війни надає Україні одну з найбільших допомог у боротьбі проти російської агресії.

Так, у п'ятницю, 28 жовтня, видання Associated Press повідомило, що США виділять черговий пакет військової допомоги Україні – міністерство оборони США надасть допомогу на суму $275 млн, яка буде спрямований на посилення зусиль ЗСУ у боротьбі проти російської армії.

Загалом, від початку повномасштабної війни, США надали військової допомоги Україні на $18 млрд.

У Білому домі також наголошують, що можливі переговори між Україною та Росією повинні початись лише на умовах Києва.

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