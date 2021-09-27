Кулеба спрогнозував, як складуться українсько-німецькі відносини після виборів до Бундестагу

Кулеба спрогнозував, як складуться українсько-німецькі відносини після виборів до Бундестагу

Київ розраховує на коаліцію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спрогнозував, як складуться українсько-німецькі відносини після виборів до Бундестагу.

Свою думку голова МОЗ висловив в ТСН ще до голосування.

За його словами, Україна працювала з усіма політичними силами Німеччини. Саме тому тепер офіційний Київ розраховує на формування сприятливої коаліції.

"Україну цікавить одне: якою буде коаліція. Ім'я канцлера важливо, але ще важливіше - якою буде коаліція. Наразі з тих комбінацій, які я бачу, якщо не відбудеться форс-мажорів жодних, коаліція буде для нас сприятлива за будь-яких обставин", - наголосив Дмитро Кулеба.

Новини світу: Кулеба спрогнозував, як складуться українсько-німецькі відносини після виборів

Нагадаємо, у Німеччині відбулись парламентські вибори. Їхні результати визначатимуть політичне майбутнє країни у найближчі чотири роки. Федеральна виборча комісія ФРН вранці у понеділок, 27 вересня, заявила про завершення підрахунку всіх 299 округів. За попередніми даними, на парламентських виборах перемогла "Соціал-демократична партія".

Зазначається, що соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцем набрали 25,9% голосів, тоді як блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів Анґели Меркель отримав підтримку 24,1% виборців. Загалом до бундестагу 20-го скликання проходять шість політичних об'єднань.

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