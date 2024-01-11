Кулеба та Єрмак зустрінуться із Сіярто: головне тема - переговори Зеленського та Орбана

Переговори заплановані на 29 січня в Ужгороді.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба планує зустріч із угорським колегою Петером Сіярто. До переговорів приєднається голова ОП Андрій Єрмак.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у коментарі для ТСН.ua.

"На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сіярто, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн", - сказав він.

За його словами, головними темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, мета яких - "просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито погодився на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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