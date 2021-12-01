Кулеба закликав глав МЗС країн НАТО знемотивувати Путіна від найгіршого сценарію

У Ризі він проінформує союзників про безпекову ситуацію вздовж українських кордонів та на окупованих територіях.

Готуватися до найгіршого сценарію через стягнення російських військ до українських кордонів. Про це закликав союзників генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, зазначає ТСН.

В Латвії триває міністерська зустріч НАТО, де загроза з Росії головна тема. В роботі саміту бере участь і Україна. Київ закликає попередити агресію Росії пакетом санкцій та посиленням обороно-здатності України.

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Саміт НАТО розпочався сьогодні вранці з обговорення ситуації на кордонах України. Саме тому до Риги запросили українського представника. Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Риги ще вчора.

Вранці перед початком роботи саміту він заявив, що проінформує союзників про безпекову ситуацію вздовж українських кордонів та на окупованих територіях, а також про зусилля Росії дестабілізувати Україну у всіх напрямках, як сказав міністр. Від НАТО Україна чекає стримування Росії – а це має бути чітка політична позиція Заходу, підготовка нового пакету санкцій, які справді здатні налякати Москву, і посилення обороноздатності України.

«Ми впевнені, що якщо ми об’єднаємо зусилля, якщо ми будемо діяти скоординовано, то зможемо стримати президента Путіна і знемотивувати його від вибору найгіршого сценарію, яким є подальша військова агресія», - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Готуватися до найгіршого сценарію закликав союзників генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. За його словами, немає ясності і впевненості щодо намірів Росії. Очевидно так генсек реагує на заяви про те, що різні країни оцінюють ситуацію і ризики по-різному. Немає сенсу обговорювати, становить загроза вторгнення 20 відсотків чи 80 відсотків. Треба бути готовим до найгіршого розвитку подій.

«Ми повинні донести до Росії меседж, що вони не повинні робити військове вторгнення до України, вони це робили раніше, вони продовжують підтримувати сепаратистів на Донбасі, а ми повинні стримувати, посилати повідомлення, що вони не повинні цього робити знову», - заявив генсек.

Москва тим часом відкидає будь-які звинувачення, а президент Росії Володимир Путін заявив, якщо НАТО посилюватиме обороноздатність України, якщо на українській території з’явиться інфраструктура НАТО, для Кремля це буде "червона лінія". І що це НАТО провокує Росію, а не навпаки.

Саміт НАТО у Латвії: день розпочався з обговорення ситуації на кордонах України

Цю оцінку жорстко відкинула глава МЗС Великобританії. Анексію Криму Росія також називала відповіддю на агресію НАТО, але припускати, що Альянс провокує Росію неправильно, сказала міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Напередодні саміту вона відвідала Естонію і розміщений там британський контингент. Це 800 солдатів, які Альянс розмістив там після анексії Криму і нападу Росії на Донбасі. Там міністерка проїхалася на танку, як колись Маргарет Тетчер під час відвідин Західної Німеччини. І застерегла Росію від стратегічної помилки, якою була б нова військова агресія проти України.

Із нею Дмитро Кулеба матиме сьогодні двосторонню зустріч, а ще з главами МЗС Канади, Угорщини, Нідерландів та кожної з трьох країн Балтії.

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