"Настав час чітко сказати": Кулеба звернувся до партнерів щодо членства України в ЄС

Голова МЗС висловив переконання, що Україна буде членом ЄС.

Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі настав час надати Україні європейську перспективу. Це було б потужним і своєчасним сигналом як для РФ, так і для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Колеги, настав час надати Україні європейську перспективу. Чітко сказати, що країна буде членом ЄС. І це потрібно робити саме зараз, бо це буде чіткий сигнал РФ - щоб ви там не робили, до яких би провокацій не вдавалися, Україна є європейською державою у всіх сенсах. І Україна буде членом ЄС. Це був би сигнал українському народу - щоб не намагалася зробити РФ, Україна, український народ буде частиною великої європейської сім'ї. Це був би надзвичайно потужний і своєчасний сигнал", - сказав він.

Кулеба наголосив, що "зараз не той час, коли треба продовжувати вагання, безкінечні дискусії про те, що можна чи не можна робити, зараз час ухвалювати рішення".

"Складну ситуацію неможливо вирішити без ухвалення складних рішень. Тому ми закликаємо партнерів відкинути будь-які вагання, необґрунтовані застереження і чітко сказати: "Україна є частиною нас. Ми є одним цілим", - висловився Кулеба.

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