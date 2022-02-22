Кулеба заявив, що Україна "готова до жорстких рішень" щодо російської агресії

Кулеба заявив, що влада не дозволить "РФ вільно почуватися на українських землях і пригноблювати українських громадян".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зацікавлена в мирі на тимчасово окупованих Росією територіях, але готова до ухвалення жорстких рішень.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба розповів на брифінгу з Вашингтона 22 лютого.

За його словами, Україна не допустить повторення подій 2014 року. Утім, він запевнив, що кожне таке рішення буде "продуманим, вивіреним і позбавленим будь-яких емоцій".

"Ми зацікавлені в мирі, буде працювати на мир, але це не означає, що ми дозволимо РФ вільно почуватися на українських землях і пригноблювати українських громадян. Дипломатія не буде зупинятися на жодну хвилину і ми піднімемо увесь світ. Повторення подій 2014 року, коли реакція світу була занадто слабкою, і завжди за крок позаду РФ, не повториться. Ми не допустимо цієї трагедії. Ми зробимо це дипломатичним шляхом", - висловився голова МЗС України.

Нагадаємо, Кулеба розповів, про що мріє і чого хоче РФ.

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