Кулеба заявив, що запроваджувати санкції проти Росії слід вже сьогодні

За словами Кулеби, деякі партнери, зокрема і в США, починають підтримувати ідею введення санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже сьогодні існують підстави для застосування санкцій проти Росії.

Про це він сказав в ефірі ток-шок Право на владу.

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"Чи є підстави вже зараз застосувати проти РФ санкції? Є. Тому що за останні роки вона зробила багато порушень, за які її можна поставити під санкції. І це було б дуже своєчасно саме зараз, тому що це було б чітким практичним сигналом Росії про дійсно готовність партнерів це зробити", — заявив міністр.

За його словами, санкції слід запроваджувати, зокрема, за паспортизацію, тому що це "мегамасштабна" проблема, яка, на думку міністра, залишилася з боку суб'єктів, здатних застосовувати санкції — ЄС та США — без системної відповіді.

Крім того, очільник МЗС України зазначив, що наразі у США та ЄС немає політичної волі застосовувати санкції на цьому етапі. Водночас, за словами Кулеби, зараз вже з'являються голоси - в тому числі у США серед тих, хто ухвалює рішення - що дійсно, є сенс в тому, щоб дати Росії не просто словесний сигнал.

"Ми пройшли той етап, коли достатньо кожного дня говорити Росії: "Якщо ви підете ще додатково в Україну, ви зазнаєте втрат, тяжкість яких ви не зможете знести". Ми цю фазу пройшли. Це Росія вислухала і зрозуміла. Ми маємо перейти до конкретики. Тому я зараз максимально пришвидшую партнерів наших насамперед у ЄС - там є дійсно слабкі місця, чого не скажеш про наших англосаксонських партнерів, - щоб все-таки консенсус довкола санкційного пакету будувався", — зазначив очільник закордонного відомства України.

Нагадаємо, Білий дім підтвердив інформацію про розробку нового пакету санкцій, який спрямований проти російських еліт та членів їхніх сімей на тлі зростання вторгнення РФ до України. Зокрема, йдеться про найближче оточення президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Кулеба наголосив на пришвидшенні застосування санкцій проти РФ

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