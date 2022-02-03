Кулеба зробив гучну заяву: "Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах"

За словами Кулеби, наразі ніхто не нав'язує Києву виконання Мінських домовленостей на російських умовах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що нібито хтось тисне на Київ. Він заявив, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, оскільки в їхній основі - прямий діалог між Україною і ОРДЛО.

Про це він сказав 3 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Безумовно, ми пояснюємо кожному гостю, яким є бачення Україною імплементації Мінських домовленостей. Тому що є російське бачення. Я запевняю вас, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких прямий діалог між Україною і ОРДЛО, який нам нав'язують і яке дуже чітко відкидається. В тому числі це зробив Андрій Єрмак на останній зустрічі в Парижі. Якщо ми маєте на увазі, що хтось приїжджає і починає тиснути на Україну: "Виконуйте отак Мінські домовленості", - то цього немає. Це все чутки. Я був на всіх зустрічах, на всіх переговорах", - сказав Кулеба.

Кулеба спростував будь-які перемовини з ватажками ОРДЛО

Голова українського МЗС наголосив, що в жодній розмові тиску не було з однієї простої причини. "Тому що за ці роки всі зрозуміли наші партнери, що ані президент Зеленський як людина, ані Україна як держава не будуть більше терпіти ніякого тиску і примушування щось десь якось імплементувати", - пояснив український дипломат.

Водночас міністр пригадав, що раніше були випадки, коли Україні намагалися нав'язати свої ідеї. Однак наразі ніхто не нав'язує Києву виконання Мінських домовленостей на російських умовах.

"І не буде нав'язувати, тому що Україна - не така держава, а президент Зеленський - не така людина, щоб сприйняти тиск у цих питаннях", - зазначив міністр закордонних справ.

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