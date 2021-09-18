Кулеметні черги серед білого дня: бойовики обстрілюють українських бійців поблизу Донецького летовища

На такі провокації бійці намагаються не реагувати.

Кулеметні черги серед білого дня: біля Донецького летовища окупанти ще й з мінометів стріляють у бік наших оборонців. Проте найбільша небезпека - в траві, там десь за кілька сотень метрів вичікують ворожі снайпери, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вчора зранку сюди - на позиції під Донецьким аеропортом - від російських найманців прилетіло одразу шість мін. Одна з них - не розірвалась. Усі бійці цілі.

Важким калібром, розповідають хлопці, ворог б'є раз на кілька днів, а от кулеметні й автоматні черги тут чути щодня.

На такі провокації бійці намагаються не реагувати. Але, кажуть, іноді терпець уривається.

А ще дошкуляють ворожі снайпери. Від їхніх куль бійців рятує досі висока трава. Але це ненадовго.

На тутешніх позиціях днями поранило бійця. З боку терористів прилетів гранатометний постріл.

Поранений за кілька тижнів має зі шпиталю повернутися на передову. Хлопці, щоб уникнути поранень, стежать за поведінкою чотирилапих помічників. Наприклад, Джессі, перед кожним обстрілом ворога починає гучно вити, і бійці знають - час до укриття.

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