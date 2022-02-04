Кулі над головами та ударні дрони у небі: у Приморській ділянці ворог влаштовує безперервні провокації

Один з військовослужбовців, аби підбадьорювати товаришів по службі, кожного вечора виконує "Червону руту".

Біля узбережжя Азова мало не щовечора пролітають кулі над головами, чути вибухи гранат у полях та видно ворожі ударні дрони в небі. Так, окупанти постійно влаштовують провокації, аби витягнути українських військових на свого замаскованого снайпера.

Про ситуацію із Приморської ділянки йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Кілька черг з ворожого кулемета просвистіли над українськими позиціями. Кулі пролетіли над головами, зрізаючи сухі гілки. Окупанти зовсім близько і постійно намагаються вести повітряну розвідку. Хвостовики нерозірваних боєприпасів стирчать у сухій траві.

Одному із українських військових 19 років, його звати Денис - він наймолодший тут. Розповідає, що пішов служити, як тільки виповнилося 18 років. Інший військовий розповідає, що мало не щодня з неба на голову бійців падають саморобні бомби. До повітряної розвідки додались ще виходи диверсійних груп. За останній місяць нарахували три спроби. Ще один український боєць Зиновій на фронті від 2015 року. На провокації ворога, щоби не лаятись, співає під акомпанемент свого автомата. Чоловік кожного вечора виконує "Червону руту".

Новини з фронту: окупанти постійно влаштовують вогневі провокації

Якщо настирливо провокують, кажуть бійці, значить десь заліг снайпер. Усі вояки вже досвідчені - зайвих рухів тут не роблять. Тому досить спокійно реагують на обстріли - треба стріляють, не треба - спостерігають.

Нагадаємо, раніше повідомляли, як бойовий підрозділ може захистити себе від безпілотників із вибухівкою за допомогою хмизу та гілля з лісопосадки.

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