Кулінарний символ Бесарабії: що таке плацинда та як вона може наблизити Україну до Європи

Кулінарний символ Бесарабії: що таке плацинда та як вона може наблизити Україну до Європи

Плацинда могла б б стати туристичним магнітом, що притягне людей на самий край малозвіданої степової Одещини.

У долині Фрумушика в Одеській області борються за право назвати свою улюблену страву —плацинду — культурною спадщиною України. Там переконані, що смачна локальна їжа заманить у заповідний степ тисячі туристів, адже цю страву сміливо можна назвати кулінарним символом Бессарабії.

Що за секрети дозволяють говорити так, чому плацинда ледь не стала причиною конфлікту між Україною та Молдовою і як може наблизити нас до Європи, йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

Бессарабська господиня Ольга Руба, за рецептом ще в дитинстві засвоєним від бабусі і мами, готує ідеальну плацинду і одночасно культурну спадщину України. Плацинди печуть і в печі, і у духовці, і смажать на пательні.

У долині річки Фрумушики посеред Тарутинському степу, що на самому окраєчку Одещини, під молдовським кордоном, вирішили поборотися за офіційний статус для своєї суперстрави. Місцеві хочуть вписати її до міжнародного реєстру нематеріальної культурної спадщини України.

У її переліку зараз 26 національних скарбів, серед яких гуцульська писанка, решетилівське килимарство або петриківський розпис. Але є тут місце і особливим кулінарним шедеврам. Та вписати сюди своє — непросто.

"У нас є понад 20 претендентів, але подали зараз на затвердження бессарабську плацинду долини Фрумушика. Це дуже смачна страва і її готують всі, і кожен народ каже, що це його — молдовани, болгари, євреї, українці. Але це страва, яка об’єднує всю Бессарабію", — говорить координаторка еко-культурного туристичного маршруту "Тарутинський степ" Валерія Бондаренко.

Плацинда – чому цю страву називають культурною спадщиною та як вона може наблизити Україну до Європи

Одеський підприємець Олександр Паларієв відбудував за 15 років на місці колишнього танкового полігону рідне село своїх батьків, додавши до старої назви Фрумушика ще одне слово — Нова. Посеред степу Паларієв із двома синами звів агро-екокластер, де поєднав вівчарство, порятунок заповідного степу, наукові дослідження зі зміни клімату із зеленим туризмом і музейними атракціями.

А гастрономічна фішка Формушика — плацинда — мала б стати туристичним магнітом, що притягне людей на самий край рідкісної малозвіданої степової Одещини.

Промоція унікальних етнічних смаколиків зараз і модна, й економічно вигідна. У долині Фрумушики окрім здійнятого шуму навколо плацинди, тут вже чекають отримання європейського статусу з географічним зазначенням для двох своїх продуктів — вина Фрумушика та особливої баранини.

Баранина Фрумушика — одне із географічних зазначень, яке чекає свого затвердження в Євросоюзі. М’ясо каракулевих овець цих унікальне тим, що ці тварини випасаються тут цілорічно, навіть взимку, і їдять унікальну траву буджацьких степів.

Поки що в Україні право, за яке борються зараз в Фумушиках, отримали від Європи лише мелітопольська черешня та закарпатська гуцульська бриндзя. Тому у межах національного проєкту "Гастроспадщина України" вже зібране спражнє золоте меню України: Полтавщина з галушками, Вінниччина з картоплею по-уланівськи, Закарпаття з шовдарем і Харківщина із юшкою з трьох риб.

Та на Одещині потрібно побудувати ще хорошу дорогу. Бо наразі дістатися до ідеальної Фурмушівської плацинди можна лише "ґрунтівкою", яка буквально засипана залізними осколками від танкових снарядів. Утім, і тут є плюс — можливо саме недоступність і зберегла для нас оригінальний традиційний смак, який так високо оцінили експерти.

Нагадаємо, що ТСН взялася за порятунок ще одного бренду — всім відомої "Дрогобицької" ковбаси.

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