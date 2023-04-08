Куля у скроню Путіна: Україну беруть в НАТО — астролог назвав точний місяць

НАТО розширило свої кордони на 1300 кілометрів: Фінляндію можна привітати зі вступом до Альянсу. А от Путіну це явно не до вподоби. Пєсков сипле погрозами — нібито вони будуть чимось відповідати НАТО та Америці. Чим відповість Кремль? Коли вступить Україна? Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів астролог Влад Росс.

"Вони будуть зараз бомбити Воронеж, вишукувати льотчиків, які залетіли до них у Брянську область. Хоча дуже дивно, щоб у Збройних силах України перебував льотчик в окулярах, а вони не допускаються. Що таке наближення НАТО в образі Фінляндії до Російської Федерації? Це куля в скроню Путіна. Замість того, щоб розвінчувати ситуацію з ядерною зброєю, Путін тільки піднімає ставки. На саміті НАТО в Литві оголосять, що Україна точно вступить в Альянс та навіть почнуть думати про терміни. Поворотна точка — липень. Нам скажуть, що Україна вже в НАТО, ми завершуємо війну, бо Україна перемагає", - прогнозує астролог.

До цього часу, за словами Росса, ми повернемо Запорізьку та Херсонську область і почнемо повертати Крим.

"А це (Крим - ред.) - найслабше місце Путіна. Після повернення Україною Криму його влада буде знищена. Його лібідо — Кримський міст. В липні точно оголосять про вступ України в НАТО”, - резюмував астролог.

Нагадаємо, тарологиня Олена Бюн заявила, що вже за пів року Україна зможе повернути свої території.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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